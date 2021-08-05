葉倫：年底通膨將達Fed目標 拜登刺激政策是美國未來進步關鍵

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (4 日) 表示，到今年年底左右，通膨率走勢將與聯準會 (Fed) 預估的目標一致，而拜登政府的基建、社會照護法案未來將成為美國保持經濟實力的關鍵。

葉倫表示，通膨率雖將在一段時間內上升，但預估到了今年年底，每月物價波動將減緩，並與 Fed 對物價穩定的解釋一致。Fed 根據個人消費支出價格指數 (PCE) 將平均通膨率設定為 2%，該指數 6 月年增率達 4%，創 2008 年以來最快增速。

葉倫也重申拜登政府的觀點，認為通膨飆升反映供應鏈瓶頸以及重啟經濟的挑戰，確信目前僅為暫時的現象，通膨即將回落到正常水準。

另一方面，葉倫認為，兩黨研議的基建法案僅是開端，拜登其他針對房屋、兒童照護和學校教育的刺激計畫是幫助美國繼續進步關鍵，將有助於讓美國經濟實力上保持領先。

葉倫表示 ：「我們已經習慣美國是全球經濟強國之一，美國並非注定能一直保持優勢，但透過這些投資，我相信美國可以辦得到。我們現在有機會修復受損的經濟基礎，並建立比以前更公平、更強大的社會。」

葉倫認為，美國已經從疫情中快速復甦，部分原因在於財政政策的支援。不過，長期問題依然存在，比如勞動力參與率下降，這也是為何美國需要大規模的支出。

葉倫表示，拜登提出的計畫應該獲得兩黨支持，以確保更有活力、彈性的經濟未來。美國參議院最快將在本周通過 5500 億美元的基建案，該法案將為美國投入數十年來最大的公共工程支出。