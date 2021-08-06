拜登將簽行政命令 目標2030年電動車占新車總銷量50%

白宮週四（5 日）表示，總統拜登將簽署一項行政命令，設定到 2030 年前電動車總銷量占 40% 至 50% 的目標，並為在 2026 年前減少汙染，提出新的汽車排放規定。

拜登的目標雖不具法律約束力，但卻贏得美國與外國汽車製造大廠的支持。汽車製造商警告說，這將需要數十億美元的政府資金。

美國交通部長 Pete Buttigieg 在接受媒體採訪時表示，將採取行動達成在未來十年內讓電動車占新車半數的目標，他也說由於現今的氣候變遷，採取應對措施是相當迫切的。

通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US)、克萊斯勒母公司 Stellanis 在一份聯合聲明表示，希望能在 2030 年前實現電動車年銷量達 40 至 50% 的目標。

拜登提出的 50% 目標與汽車製造商的 40 至 50% 目標包括電池電動汽車、燃料電池汽車，以及汽油引擎的插電式混合動力汽車在內。

拜登的行政命令為新排放標準訂定新的時間表，輕型車輛至少在 2030 年前要符合排放規定，而較大型的車輛則是提早至 2027 年。

拜登計畫週四與汽車製造商在白宮舉行會談，但目前仍不清楚有那些車商會出席，白宮對此並未回應。

不過美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 卻未受白宮邀請，執行長馬斯克在推特上發文：「特斯拉沒收到邀請似乎很奇怪。」

美國底特律三大車廠通用、福特、Stellanis 表示，只有透過政府數十億美元的激勵措施，包括消費者補貼、電動車充電網絡與研發投資，還有刺激擴大美國電動車製造與供應鏈，才能實現實現電動車銷售目標的雄心壯志。

外國車廠對拜登的新目標也表態支持，現代汽車表示支持 2030 年電動車銷量達 40 至 50% 的目標，豐田汽車也發聲明表示，該目標對環境保護有利，將盡自己的一份力量。

諮詢公司 AlixPartners 曾預估，在 2025 年前對電動車的投資總額將達到 3300 億美元，該公司也預估，截至目前電動車銷售只占全球約 2%，但將在 2030 年之前達到 24%。

拜登呼籲政府提出 1740 億美元補助提振電動車產業，其中 1000 億美元用在消費者獎勵。不過目前參議院兩黨小組的提案將只會撥款 75 億美元推動充電站，並未保留消費者獎勵。