〈鴻海結盟旺宏〉吳敏求：與鴻海未來將有更多合作機會

鴻海 (2317-TW) 與旺宏 (2337-TW) 今 (5) 日共同召開記者會，鴻海將取得旺宏 6 吋晶圓廠廠房及設備，雙方擴大車用市場合作，董事長吳敏求說，旺宏在車用電子市場已朝全球第一邁進，未來將有更緊密合作機會。

被問及雙方的交易談判過程，吳敏求說，大概談 2 個多月，且談判不是談戀愛，誠信很重要，跟鴻海談判時，也有人開出高於 25.2 億元的價格，但基於信任原則，加上 6 吋廠正好符合鴻海事業版圖需求。

吳敏求表示，這座 6 吋廠已成立 27 至 28 年，盼能替鴻海產生更多成績；且這是旺宏的起家厝，當初是靠這個廠做起來，現在交給鴻海一定能做很好，這個廠也可為鴻海帶來很多幸運。

旺宏近年來積極耕耘車用市場，此次賣廠給鴻海，也被視為擴大車用布局出海口的一大步。吳敏求說，在車載市場經營雖不算久，但進步非常神速，現在新出的車子，裡面都有旺宏的產品，在各大車廠推動下，鴻海 MIH 平台未來也會有旺宏立足的地方。

他並說，鴻海是旺宏前三大客戶，過去已有許多合作，未來雙方將有更緊密合作機會。

吳敏求強調，為提升先進技術及國際競爭力，將專注發展 12 吋晶圓廠業務，尤其未來產能擴充後，更將著重 3D NAND 及先進 NOR Flash 研發製造。

鴻海此次收購旺宏 6 吋廠，將作為其深化半導體佈局的重要基地，未來的主要產品除 SiC(碳化矽) 功率元件外，也包括微機電系統 MEMS 等，契合鴻海發展半導體、電動車、數位健康等事業戰略需求。