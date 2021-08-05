青安貸款上路近11年 核貸金額1.2兆助首購族購屋

由公股銀行主辦的「青安貸款」，統計至 7 月底止，已協助 31 萬 2312 戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達 1 兆 2743 億餘元，穩定提供民眾購屋資金需求。

為減輕民眾購屋負擔，由台銀等 8 家公股銀承做的青安貸款近年陸續增加優惠措施，2016 年將貸款額度由 500 萬元提高為 800 萬元，2019 年更新增一段式機動利率，並自今年起調降一段式機動利率新貸案件基準利率加碼幅度 0.03 個百分點，目前利率為 1.40%)，同時新增本金平均攤還法之償還方式，提供民眾多元化貸款選擇。

國庫署表示，青安貸款利率選擇包括一段式機動利率、二段式機動利率及混合式固定利率等 3 種，利率計算方式係以中華郵政牌告 2 年期定期儲金額度未達 500 萬元機動利率為基準加碼計息，民眾可依自身資金狀況及還款規劃擇適辦理，但要注意的是，貸款利率計息方式一經選定不得要求變更。

據統計，2019 年新增之一段式機動利率撥貸戶數及金額，截至 7 月底占比均超過 6 成；此外今年前 7 月整體撥貸戶數及金額，分別較去年同期成長 6.15% 及 9.80%。