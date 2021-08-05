松瑞藥Q2純益年減3成 每股賺0.05元

原料藥廠松瑞藥 (4167-TW) 今 (5) 日公布第二季財報，由於產品組合變化、新品開發費用上升及匯損，雙率雙降，單季稅後純益 1619 萬元，季減 80%、年減 30%，每股純益 0.05 元，預期下半年醫院採購標案陸續開出，客戶市占率攀升，營運有望回溫。

松瑞藥第二季營收 5.24 億元，季增 3.6%、年增 30%；毛利率 21%，季減 10 個百分點、年減 6 個百分點；營利率 7%，年減 10 個百分點、年減 2 個百分點；稅後純益 1619 萬元，季減 80%、年減 30%，每股純益 0.05 元。

松瑞藥上半年營收 10.3 億元，年增 23.91%；毛利率 25.82%，年減 2.7 個百分點；營利率 11.62%，年減 4.11 個百分點；稅後純益 9619 萬元，年減 15.8%，每股純益 0.32 元。

松瑞藥表示，由於旗下產品以外銷為主，今年受到缺櫃、運輸成本增加，造成出貨期程不易掌握，加上銷售產品組合改變，均影響第二季獲利表現。

展望下半年，松瑞藥認為，美國醫院集體採購機構 (GPO) 訂單陸續開出，將進一步帶動旗下厄他培南 (Ertapenem) 與美洛培南針劑出貨增加，且厄他培南產品穩定出貨給美國客戶，美國市占率有望持續攀升，推升營運成長。

松瑞藥指出，厄他培南針劑產品全球佈局已見到初步成果，其中，已取得巴西官方藥證，目前已著手進行產品上市銷售，另外，下半年則將與客戶簽訂歐洲、亞太市場合約。