蘋果庫克全年薪酬2.65億美元 全美高管只能排第8

蘋果 (AAPL-US) 成為全球最賺錢的公司，不過執行長庫克 (Tim Cook) 卻不是薪資最高的高管。

據《彭博》數據，儘管庫克去年年薪高於前一年，但與美國其他高薪 CEO 相比，僅僅排名第 8。

與過往相同，庫克的薪酬收入來自工資、股票獎勵和獎金，2020 年合計達 2.65 億美元，含股票獎勵 2.503 億美元、獎金 1070 萬美元、福利 100 萬美元及固定薪資 300 萬美元。較前一年的 1.337 億美元大增，但排名反而由第 2 名後退。

全美高管年收入排名 (圖表取自彭博)

不過他為公司賺錢的能力，則無人能出其右。根據 Fortune 全球 500 強排名，蘋果以 2745.15 億美元營收和 574.11 億美元的利潤，是今年全球最賺錢的公司。

全球薪酬最高的執行長，由特斯拉 (TSLA-US) 的馬斯克 (Elon Musk) 禪連，他的年收入達到 66.58 億美元，較前一年的 5.953 億美元更是十倍跳升。

馬斯克之外，Oak Street Health 的 COO、Palantir Technologies 的 CEO、Opendoor Technologies 的 CEO 和 GoodRX Holdings 的共同 CEO，個人年所得均超過庫克。