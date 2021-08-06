鏈聞精選｜區塊鏈治理的聖盃：DAO 從入門到進階

在人類幾千年的文明進程中，社會治理形式的演化從未間斷過。斯坦福大學教授 Walter W. Powell 曾在論文《既非層級，也非市場》中，強調了自組織作爲市場和層級制之外第三種治理模式的價值。在區塊鏈問世後，這種新的治理模式找到了它落地生根的沃土。

比特幣的出現讓人們第一次看到了依靠代碼實現自我穩定運轉的電子貨幣系統。隨後的 The DAO，開始嘗試用智能合約實現邏輯更爲複雜的自組織。儘管失敗了，它卻開啓了區塊鏈治理新時代，去中心化自治組織（DAO）的時代。

如今的 DAO 已經發展成爲一個繁榮的生態，圍繞協議、開發者、投資者構建的 DAO 組織遍地開花。「Code is law.」被正在被愈來愈多的人奉爲圭臬。但 DAO 仍舊很年輕、很稚嫩，需要我們的耐心，也需要我們更多的實踐和探索。

何爲 DAO？

《DAO 入門寶典：有哪些潛在用例和工具？還存在什麼問題？》

與傳統公司相比，DAO 更易於在全球範圍內訪問，而且進入門檻較低。有類似任務的 DAO 可能需要競爭成員，這些競爭成員需要在確保儘可能透明的條件下獲得激勵，同時不會從組織中收取過多「租金」，以便組織能夠吸引頂級成員。另一方面，DAO 可能還需要快速發展以滿足成員的需求。

《DAO 全景式科普：分類、實用工具、發展歷程、前景展望》

無論規模大小，DAO 希望達成的核心使命是將一個聊天羣改造成一個擁有自驅力的社區。

《DAO 可道非常道：DAO 到底是什麼？》

隨着工業時代向信息時代邁進，人們需要一個新的、時代固有的產權制度。

《觀點：加密投資爲何應該 DAO 化？》

DAO 架構對投資最有利，或將顛覆資產管理的現有版圖。

《DAO 實驗早期，全景式解讀 DAO 生態現狀、發展趨勢及潛力》

就像 DeFi 是貨幣的樂高，DAO 將會是「公司」的樂高。

《DAO 的設計再思考：公司治理的特例，還是新物種？》

DAO 使我們重新思考工作及工作的設計，信任與決策權、風險、剩餘索取權的分配。

《法學博士眼中的去中心化自治組織 DAO》

DAO 與管理的分權理念不謀而合，並利用技術手段有效提升了管理效率，但仍面臨合規上的法律風險。

《詳述鏈上自組織 DAO 的發展歷程與展望》

DAO 是一次全新的人類組織方式的嘗試，通過區塊鏈讓治理的整個過程變得高效可信。

《DAO 會是 DeFi 之後加密世界下一個大事件嗎？》

隨着越來越多 DeFi 項目發行治理代幣，治理權的釋放很大程度上由 DAO 來實現。

DAO 和治理

《當我們談區塊鏈治理時，我們在談些什麼？》

從運行、升級與干預賬本角度逐一分析區塊鏈治理具體事務與現狀。

《區塊鏈基金會與 DAO 該如何設計？從美國基金會百年經驗學起》

創投公益或許最值得區塊鏈基金會或 DAO 學習。

《HashKey 崔晨：探討 DAO 治理目標、方式及潛在問題》

DAO 模式似乎優於主流的自上而下的治理模式，但並不是所有 DAO 都能走向正軌，它還存在決策失敗、搭便車、監管和安全等問題。

《觀點：懷俄明州 DAO 法案想打造「DAO 大本營」，但註定事與願違》

懷俄明州 DAO 法案製造的問題多於它解決的問題，在修改該法案之前，任何類似的監管澄清嘗試均不會起到輔助創新進行優化的效果。

《重訪開放社區治理之道：奧斯特羅姆公地治理制度設計八項原則》

區塊鏈開源社區究竟應該如何進行有效治理？

DAO 平臺

《這輪 DAO 熱潮中永不發幣的 Snapshot 爲何最值得關注？》

治理聚合平臺 Snapshot 的無 Gas 投票解決了去中心化自治組織運作和治理的最大痛點，也許可以促成一種分層治理結構的全新實驗。

《簡述 DAO 龍頭 Aragon 產品組成與價值捕獲》

Aragon 上已經創建了 1500 多個 DAO 組織。

《簡析新鮮出爐的 Aragon 網絡協議：投票應用、Staking 池與客戶端》

瞭解 Aragon 網絡啓動階段開始時，治理 Aragon 網絡的智能合約規則細節。

《DeepDAO 爲我們帶來了 DAO 版的 CoinMarketCap，它到底是什麼？》

爲什麼說這樣一款綜合型 DAO 數據分析平臺的存在不可或缺？

DAO 組織的實踐者

《沒有合約的 DAO：揭祕 MetaCartel 誕生、成長和轉型的故事》

記錄 MetaCartel 誕生的視頻會議在 YouTube 上無人問津，但如今的 MetaCartel 已形成了一個頗具規模的生態圈，並且依然在急速擴張。

《DAO 的再次出發：讀懂 Moloch DAO 發展史與運作機制》

The DAO 事件之後，正是 Moloch 在 2019 年初重新把 DAO 又帶回到大家的視野。

《「邊玩邊賺」遊戲公會 YGG 商業模式很美，究竟具有何價值？》

Yield Guild Games （YGG）藉助 DAO 方式實現遊戲公會，通過投資「邊玩邊賺」遊戲賺取收益，並反饋和增強元宇宙遊戲的未來。

《五分鐘讀懂 AladdinDAO：如何在智慧的 DAO 上與聰明的 DeFi 高手一同挖礦？》

AladdinDAO 是一個去中心化的網絡，旨在通過集體價值發現，將加密投資從風險投資這種形式轉變爲匯聚大衆智慧的形態。

《三分鐘讀懂 ArcherDAO：套利者與礦工共同受益的 MEV 解決方案》

ArcherDAO 以更去中心化的方式平衡了套利者、礦工和普通用戶之間的利益關係，從而降低了 MEV 的負面影響。

《Pantera 合夥人解讀 BitDAO：推動加密技術採用的 DAO 資金庫》

BitDAO 已經從投資者和團隊那裏獲得超過 2.3 億美元資金，資金庫由 DAO 成員民主管理，分配給整個 DeFi 生態系統中的各種項目。

《五分鐘讀懂 DoraFactory：波卡生態 DAO 基礎設施》

全面瞭解 DoraFactory 項目特性、產品、代幣經濟模型以及競爭優劣勢。

《三分鐘讀懂 PleasrDAO：這個曾收購斯諾登 NFT 的收藏組織有何價值？》

NFT 的價值是通過社會共識分配的，PleasrDAO 的運作方式是購買和資助具有文化意義的作品，再創從根本上補充作品靈魂的東西，然後與社區分享。

《DAO 的建制與反思：爲什麼要成立一個面向開發者的 DAO？》

Cedge DAO 決定做一個面向開發者的自治組織，讓開發者能享受到整個區塊鏈行業發展帶來的成果。