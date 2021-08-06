美國單日確診破10萬 FDA傳9月初拍板第3劑疫苗政策

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，美國食品藥物管理局 (FDA) 預期 9 月初擬初施打第三劑疫苗的計畫，包括何時啟動、適用哪些族群。

拜登政府正在推動追加劑 (或加強針，booster) 計畫，研判 65 歲以上高齡長者、免疫低下者，以及去年 12 月或今年 1 月就已經施打疫苗的民眾，最快這個月就需要追加劑量。

Delta 病毒擴散之際，美國截至 8 月 4 日的七天內平均新增確診人數逼近 10 萬人，超過去年夏天的水準，比前一周增加 48%。單日確診人數已在本周一和周二突破 10 萬人大關。

美國七日內單日平均確診人數。來源: CNBC

白宮防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 周四表示，由於 Delta 病毒肆虐，單日確診人數可能達到 10 萬至 20 萬人之間，而且有可能突變出比 Delta 更具傳染性的病毒。Delta 染疫者呼吸道中的病毒數量，平均已經是感染原始病毒株的約 1000 倍。

除了美國，以色列、英國等也推動打第三劑疫苗。然而全球疫苗分配極度不均，世界衛生組織 (WHO) 呼籲富國至少 9 月底前緩打第三劑，希望讓全球至少 10% 人口接種疫苗的目標如期達成。

根據聯邦數據，全美迄今約一半民眾、相當於 1.65 億人已經完整接種疫苗。以輝瑞和莫德納為例，代表打完第二劑疫苗且經過兩個禮拜。

研究數據顯示，目前已獲得授權的疫苗，施打後可以提供至少六個月的保護力，但保護力會隨著時間減弱。也有愈來愈多證據顯示，免疫系統較弱的民眾，打完疫苗能夠預防感染病毒的效力低於一般人。

近期數據顯示，輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 的疫苗保護力每兩個月下滑約 6%。輝瑞已經申請全面授權，據傳最快 9 月初可取得，該公司並主張有施打第三劑的必要性。

莫德納 (MRNA-US) 周四表示，隨著 Delta 病毒擴散，突破性感染的情況可能愈來愈常見，並說打完兩劑疫苗的人可能需要在秋季打第三劑，以對抗不斷演變的病毒。

輝瑞和莫德納都在研究第三劑疫苗的保護力，並針對特定病毒研發新疫苗。

佛奇也說，替免疫低下民眾追加第三劑疫苗至關重要。

FDA 對打第三劑的疑慮

不過，白宮擔心有些人可能會認定自己應該施打第三劑疫苗，需要明定政策避免混淆，或是出現未經研究的疫苗混打現象。

一名知情人士說，目前 FDA 官員試圖確認，追加劑能否帶來類似兒童時期接種某些疫苗所擁有的長期、甚至終身免疫效果。

官員也正設法釐清打追加劑的目的，是為了避免中重症、有症狀感染還是抑制傳染。目前有關疫苗防範有症狀感染的大規模研究，並未評估是否也能減少傳染。

FDA 正在分析長照機構年長者的數據，另外，也希望確保追加施打疫苗不會提高心肌炎的風險。