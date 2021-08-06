美國30多個商業團體 呼籲重啟美中談判並減除關稅

代表零售商、晶片商與農民及其他群體，超過 30 個美國貿易團體呼籲拜登政府，應恢復與中國的談判並去除關稅。他們認為，關稅正在損害美國經濟。

在周四 (5 日) 致財政部長葉倫 (Janet Yellen) 和貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 的信中，這些團體敦促美國政府重啟與中國的談判，以確保北京履行其在 2020 年所簽署，第一階段貿易協議下的承諾，並在 2021 年剩餘時間內，增加對美國商品的購買。

這些團體包括美國商會、美國農業合作社聯合會 (American Farm Bureau Federation) 和半導體行業協會等有影響力的組織。

據《彭博》取得的信件副本，信中強調，美國工業在國內製造產品和提供服務的成本，因為關稅而增加，並使得這些產品和服務的出口在國外的競爭力降低。信中說：「政府可以立即採取行動，透過降低進口關稅，來緩解所有美國人日益增加的通膨壓力和物價上漲壓力。」

美國一直對中國進口商品徵收關稅，以繼續施壓北京履行其在貿易協定下的義務。迄今為止，中國在實現這些目標上仍遠遠落後。

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