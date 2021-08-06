疫情催動數位需求 宏碁轉投資GrandPad 6月已轉盈

玉山科技協會今 (6) 日舉辦疫情下數位轉型契機、投資趨勢研討會，邀請安碁資訊 (6690-TW) 董事長施宣輝、無名小站創辦人簡志宇分享看法，施宣輝認為除了個人電腦 (PC) 外，包含老人照護、模擬運動、駭客、電動車等議題都是疫情下關注轉型契機，宏碁 (2353-TW) 旗下轉投資 GrandPad 6 月已單月轉盈。

施宣輝認為，個人電腦是高科技中的傳統產業，在疫情催動、在家學習趨勢下，全球掀起一學生一電腦，也連帶讓宏碁等品牌廠，因為過去基礎、品牌信任度，成為疫情下相對受益者，認為機會是留給已經準備好的人。

施宣輝進一步指出，老人照護同樣是疫情下重要議題，養護中心因疫情關閉，讓遠距家庭護理服務、高齡長者照護需求暴增，而宏碁過去也投資 GrandPad 銀髮平板業務，推出 85 歲以上超級老人專屬的 8 吋智慧手機，今年以來需求翻倍成長，也透露 6 月單月已首度轉盈。

除了電腦、手機產品外，施宣輝表示，疫情三級警戒也讓健身房、戶外運動全面喊停，但也帶動模擬運動相關的商機爆發，透過居家模擬器體感真實運動，此外，因為資安駭客市場，也有國家戰略、商務生意模式出現。

對於新創產業發展，施宣輝、簡志宇認為，雖然籌資創投過程相當漫長，但只有鎖定對的趨勢方向，就會有所收穫，電動車、太空領域都已是產業發展趨勢，預期隨著 5G 發酵、更多商業服務導入，應用領域將擴大。