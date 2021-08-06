宏達電前7月營收28.98億元 年減幅持續收斂

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布 7 月營收，隨著 VR 新品銷售動能趨緩，單月營收降至 3.74 億元，月減 43.71%、仍較去年同期成長 31.63%；前 7 月營收 28.98 億元，年減幅收斂至 2%。

宏達電表示，由於防疫期間無法隨意出門且逐漸成為常態，原本的工作、醫療保健、教育及娛樂等領域，紛紛改採線上方式，以科技打破距離的界線，全球各地開始將 VR 虛擬會議應用在工作、學習與娛樂，並創造許多創新應用內容。

宏達電強調，公司近年積極轉型，並從 B2C 領域橫跨到 B2B 市場，藉此打造更多元化的商業模式，尤其 B2B 垂直市場，未來策略將是持續強化 VR 生態系統，並投資相關軟體應用。

宏達電指出，虛擬實境應用例如 VIVE Sync 會議軟體和 VIVE Business 全方位 VR 商用解決方案等，可帶來真實面對面的體驗，讓人們可以自在的進入虛擬世界中進行社交互動、會議、學習與訓練等活動，虛擬實境的應用將會更廣、更多元。

宏達電第二季稅後虧損 5.5 億元，虧損較首季、去年同期大幅收斂，每股虧損 0.68 元；上半年虧損同樣減少、達 15.75 億元，每股虧損 1.92 元。