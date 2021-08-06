2022年二季度特斯拉搭載“刀片電池”？比亞迪：不予置評

比亞迪 (1211-HK) 推出的「刀片電池」產能正不斷提升，搭載該電池系列的車廠也越來越多。市場傳出特斯拉 (TSLA-US) 與比亞迪簽訂一份戰略協議，內容指出比亞迪將在明年第二季向特斯拉供應刀片電池。

對此傳聞，周五 (6 日)，比亞迪回應指稱：「不予置評。」

新能源汽車動力電池之爭已進入到新階段，三元鋰電與磷酸鐵鋰之爭來到白熱化。目前三元鋰電比磷酸鐵鋰擁有更高的能量密度，但是後者在安全性和成本方面更具優勢。

基於不同技術產生的電池特性，比亞迪選擇一條更兼具成本與效益的路線，並於去年 3 月份正式推出刀片電池。這種電池是透過改變電池包內部結構，以一種更密集的排列技術，提升單位體積內電池能量密度，從而提升電動汽車續航里程。

實際上，對於刀片電池是否供應給外部汽車客戶的問題，比亞迪之前曾指稱，隨著產能的提升，刀片電池可以向其它車廠供貨，而去年成立的五家「弗迪」家族，也預告著比亞迪對外將有著更為寬廣的合作機遇。

根據最新銷售量數據顯示，比亞迪 7 月汽車銷售量達 56975 輛，年增 89.4%。其中，新能源汽車銷售量再創歷史新高，達 50057 輛，年增 262.7%。

1～7 月，汽車累計銷售量 30.4 萬輛，年增 60%。其中，新能源汽車累計銷售量 20.5 萬輛，年增 170.6%。

7 月份比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為 3.001GWh，今年累計裝機總量約為 15.708GWh。

