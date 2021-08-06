〈陸港盤後〉非農就業數據公布前 港股狹幅震盪收小黑

周五 (6 日)A 股三大指數開盤走勢分歧，生技類股開盤立即走跌，不過新能源概念股勁揚，帶動深證和創業板指一度翻紅。只是盤中半導體類股在大漲後急殺，權值股白酒族群走跌，導致深證、創業板指翻黑，上證跌幅擴大。

尾盤時段，上證出現一波低接買盤，指數跌幅迅速收斂。即便今日 A 股盤勢悶，但市場交易仍熱絡，滬深兩地成交金額仍破兆元水準，達人民幣 1.22 兆元，日減 5.1%，已連續 13 個交易日成交金額突破兆元。

港股方面，恒指今 (6) 日開平盤後，指數隨即回測 26000 點支撐力道，在順利守穩 26000 點後，恒指在騰訊 (700-HK) 的大漲帶領下反彈至平盤附近震盪。

今日市場無太多重大消息，投資人均在等待美國非農就業結果，以判斷未來聯準會何時改變目前寬鬆貨幣環境。

騰訊收盤大漲逾 3%，高盛給予騰訊買進評等，主要因為騰訊今年來股價已回檔 22%，若從近一年高點來看則是重挫 43%，目前估值相當未來 12 個月 EPS 21 倍，高盛認為其估值具吸引力。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.24%，報 3458.32 點；科創 50 指數下挫 1.08%，報 1587.51 點；深證成指小跌 0.3%，報 14827.41 點；創業板指下跌 1.18%，報 3490.90 點。

恒生指數小跌 0.1%，報 26179.4 點、恒生科技指數小跌 0.27%，報 6697.1 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 4.74 億元，其中滬股通賣超人民幣 10.88 億元，深股通買超人民幣 6.14 億元。

法人觀點

川財證券認為，目前市場仍處於 7 月份股市大幅回檔後的估值修復階段。不過在半年報的佳績與流動性相對充裕，及北向資金持續流入的背景下，8 月 A 股依舊能保持謹慎樂觀。建議投資人應多關注政策長線支持，但產業整體漲幅較小、具備一定抗跌的投資方向。

