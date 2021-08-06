〈台塑四寶業績發表〉兩引擎驅動 南亞7月營收創新高、台塑化攀18個月高點

台塑四寶今 (6) 日公告 7 月營收共達 1342 億元，月增約 7%，年增超過 56%；其中，南亞在電子材料、化工產品兩大事業需求同步強勁下，營收月增 6%，創新高，台塑化則在油品價量齊揚帶動下，營收月增 18.3%，寫近 18 個月新高。

台塑 (1301-TW)

台塑 7 月營收 223.44 億元，月減 2.6%，年增 42.2%，為歷年同期新高；前 7 月累計營收 1545.99 億元，年增 53.49%。

台塑指出，7 月營收較上月衰退，主要受到銷售價差減少影響，由於東南亞及南亞疫情嚴峻，且印度正逢雨季，PVC 需求減少，加上中國 PVC 同業密集檢修期結束，供應增加，使 7 月 PVC 價格較前月下跌 7.8％。

南亞 (1303-TW)

南亞 7 月營收 367.9 億元，月增 6.4%，年增 69.2%，創新高；前 7 月累計營收 2304.95 億元，年增 55.81%。

南亞指出，由於電子材料需求續強，加上 7 月起進入傳統需求旺季，電子材料及化工產品銷售強勁，營收再創單月新高，其中銷售量差增加 18.8 億元，銷售價差增加 3.1 億元。

台化 (1326-TW)

台化 7 月營收 302.4 億元，月減 1.5%，年增 47.9%；前 7 月累計營收 2102.7 億元，年增 49.25%。

台化指出，7 月由於包括 ARO-2、台化寧波 PTA 廠等安排定檢，使銷售量差減少 6.4 億元，銷售價差則是增加 1.9 億元。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 7 月營收 538.22 億元，月增 18.3%，年增 60.5%；前 7 月累計營收 3290.94 億元，年增 31.12%。

台塑化 7 月銷售量差增加 58.4 億元，銷售價差增加 24.9 億元。其中，煉油事業在產品價量齊揚帶動下，營收月增 25.9%；烯烴事業因產能利用率提升，加上乙烯、丙烯、丁二烯價格上漲，使整體營收月增 9.7%。

