比特幣重返4萬美元上方 更多持幣由交易所流出

比特幣周五 (6 日) 走高，收復 4 萬美元重要心理關卡。近日多則消息為加密貨幣帶來利空，幫助這項資產在前幾日的下跌後重啟漲勢。

據 Coindesk 報價，截至台北時間下午 16:00，比特幣價格報 40743 美元，重返 4 萬美元上方，24 小時漲幅 4.88%。其他市值居前的加密貨幣普遍上漲，以太幣漲約 3%，其餘幣安幣、瑞波幣、狗狗幣漲幅則在 1-2%。

(圖表取自 coindesk)

大型銀行摩根大通推出自己的內部比特幣基金的消息，助長了機構對比特幣需求上升的說法。

據報導，這家跨國投資銀行已與紐約數位投資集團 (NYDIG) 合作，並開始向私人銀行客戶推銷被動比特幣基金。基金還沒有任何投資者，這可能很快就會改變。

關注比特幣流向的交易員表示，近期比特幣由交易所大量流出，由於長期比特幣持有者不會將其持幣存放於交易所，他們可能正在累積持幣。

(圖表來源: 推特)

彭博資訊資深大宗商品策略師 Mike McGlone 指出，比特幣似乎已經在大約 3 萬美元初見底，其相當於 2019 年初的 4000 美元，比照此一走勢，可能讓比特幣重回接近 10 萬美元的軌道。

McGlone 指出，這是 2018-19 年以來，低於 20 周移動平均線時間最長的一次，表明疲軟多頭已在持續牛市中被清理。大約 3 年的變化，足以維持比特幣歷史上大部分時間的不變趨勢—即價格上漲。