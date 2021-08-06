〈美股盤前要聞〉市場關注就業數據 美股期貨波動

美國今日將公布 7 月非農就業及失業率數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.247%。美股期貨週五 (6 日) 波動，道瓊期貨漲 0.07%，標普 500 期貨漲 0.04%，那斯達克 100 期貨跌 0.12%。

1. 維珍銀河太空旅遊重啟售票

維珍銀河 (SPCE-US) 周四（5 日）宣布重新開始販售太空旅遊船票，船艙每個座位起價 45 萬美元，且提供各種不同的銷售服務，除可安排單人座位、情侶雙人座位、團體家庭式座位外，也可以包下整個航班。周五股價盤前上漲 4.19%。

該公司第二季稅前息前折舊前攤銷前利潤 (EBITDA) 虧損 5,600 萬美元，略高於上一季虧損 5,590 萬美元，營收報 57.1 萬美元，主要來是 5 月在太空飛行測試中的科學研究實驗。

2. 超越肉類 Q2 虧損意外擴大

超越肉類週四 (5 日) 盤後公布第二季財報，由於成本上升和業務投資拖累利潤率，虧損程度超出預期，該公司也謹慎看待今年下半年。

超越肉類公司表示，虧損淨額自去年同期 1020 萬美元擴大至 1970 萬美元，或每股虧損自 16 美分擴大至 31 美分，虧損加速是為支持擴張而進行的投資，例如增加員工人數和增加營銷支出，以及運費成本上升。

超越肉類營收占比 2/3 的美國市場，雜貨需求下降，因為該公司面臨著與一年前的艱難比較，當時消費者因應防疫居家限令而囤積食物。雜貨通路在超越肉類美國銷售額中佔比 3/4。

3. 美國單日確診破 10 萬 FDA 傳 9 月初拍板第 3 劑疫苗政策

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，美國食品藥物管理局 (FDA) 預期 9 月初擬出施打第三劑疫苗的計畫，包括何時啟動、適用哪些族群。

拜登政府正在推動追加劑 (或加強針，booster) 計畫，研判 65 歲以上高齡長者、免疫低下者，以及去年 12 月或今年 1 月就已經施打疫苗的民眾，最快這個月就需要追加劑量。

Delta 病毒擴散之際，美國截至 8 月 4 日的七天內平均新增確診人數逼近 10 萬人，超過去年夏天的水準，比前一周增加 48%。單日確診人數已在本周一和周二突破 10 萬人大關。

4. 亞馬遜員工返回辦公室計畫推遲至明年 1 月

面臨高傳染性的 Delta 新冠變種病毒，科技業紛紛推遲員工返回辦公室的時間，亞馬遜 (AMZN-US) 將該時間表推遲到 2022 年 1 月，成為最新一家作出應對的大型科技公司。

亞馬遜證實，美國和其他一些國家 / 地區的公司員工到 2022 年 1 月 3 日才開始返回辦公室，此前亞馬遜預計讓大部分員工在今年 9 月 7 日當週起定期返回辦公室。

最近幾週，隨著新冠病例激增，包括谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 和推特 (TETRUS) 在內的其他科技公司已經調整了其員工返回辦公室的計畫。

5. Novavax 疫苗 FDA 審請再延後至 Q4

美國疫苗製造商 Novavax (NVAX-US) 周四 (5 日) 宣布將再次延後向美國食品藥品監督管理局 (FDA) 審請疫苗授權的時程表，預計今年將成為中低收入國家的主要疫苗分配商。週五盤前股價下跌 10.44%。

Novavax 此前曾表示，預估將在 2021 年第三季向 FDA 審請緊急使用授權 (EUA)，如今宣布將再延後至第四季申請。消息傳出後，Novavax 盤後股價下跌 9.79%。

Novavax 執行長 Stanley Erck 表示：「重點在於完成驗證，這是為了向 FDA 證明我們疫苗製造過程的一致性。」目前其他國家的監管機構在授權 Novavax 疫苗上更積極。