〈美股早盤〉美7月非農報喜 道瓊、標普500開盤雙締新高

美國 7 月非農數據表現亮眼，提振市場信心，道瓊工業指數和標普 500 指數週五 (6 日) 開盤同創新高。截稿前，道瓊工業指數漲 160 點或 0.5％，標普 500 指數漲 0.2％，再締歷史新高，那斯達克綜合指數跌 0.2%，費半小跌 0.03%。

美國勞動部公布 7 月非農新增就業大增 94.3 萬人，創近 1 年新高，失業率也顯著下滑，降至 5.4%，觸及去年 3 月疫情爆發後低點，且薪資增長均高於市場預期。

公布強勁就業報告後，美債價格下跌，10 年期美債殖利率升至 1.285％，美元走強，金價則跌破每盎司 1800 美元關卡，跌幅近 2%，逾 1 個月低點。

因利率上升提高獲利前景，美國銀行 (BAC-US)、高盛 (GS-US) 等大型銀行股領漲，科技股 FANMAG 則普遍小跌。

由於就業報告可能影響 Fed 未來決策，華爾街相當關注今日的非農數據。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 本週稍早表示，若接下來就業報告表現持續強勁，他將主張 Fed 縮減大規模購債計畫，Fed 副主席克拉里德 (Richard Clarida) 也稱若經濟復甦按目前路徑發展，將支持 Fed 在 2023 年升息。

截至台北時間週五 (6 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 160.89 點或 0.46%，暫報 35225.14 點

那斯達克綜合指數下跌 32.69 點或 - 0.22%，暫報 14862.43 點

標普 500 指數上漲 8.58 或 0.19%，暫報 4437.68 點

費半下跌 0.91 點或 - 0.03%，暫報 3423.55 點

台積電 ADR 下跌 1.06% 至每股 117.96 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.285%

紐約輕原油上漲 0.67％ 至每桶 69.55 美元

布蘭特原油上漲 0.80% 至每桶 71.86 美元

黃金下跌 1.99% 至每盎司 1772.90 美元

美元指數上漲 0.42% 至 92.635

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Novavax(NVAX-US) 早盤下跌報 17.97％，至 193.74 美元。

Novavax 週四盤後公布 2021 會計年度 Q2 營收遜預期、淨虧損高於預期，並宣布將延後至 Q4 申請 FDA 的緊急使用授權。

滴滴 (DIDI-US) 早盤上漲 3.97％，至 9.69 美元。

《彭博》報導稱，滴滴正提出多項建議，包含將數據控制權交付給第三方，以化解中國監管機構對於滴滴赴美上市，可能洩露數據甚至引發國安問題的擔憂。

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤上漲 1.90％，至 32.11 美元。

維珍銀河週四盤後公布 2021 年 Q2 每股虧損報 39 美分，虧損幅度高於預期，公布財報之際，該公司還宣布重新開放太空飛行售票，座位起價 45 萬美元，

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月新增非農就業報 94.3 萬人，預期 92.5 萬人，前值自 85 萬人上調至 93.8 萬人

美國 7 月失業率報 5.4％，預期 5.6%，前值 5.9%

美國 7 月勞動參與率報 61.7％，前值 61.6%

美國 7 月平均每小時薪資年增率報 4.0％，預期 3.9%，前值 3.6%

美國 7 月平均每小時薪資月增率報 0.4％，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 7 月平均每週工時報 34.8 小時，預期 34.7，前值 34.7

台北時間 22:00 將公布美國 6 月批發庫存月增率終值，前值 0.8%

華爾街分析：

Royal London Asset Management 基金經理 Trevor Greetham 表示，市場有點像是在緩慢走高，很脆弱且容易受到 Delta 病毒帶來的利空打擊，但至少只是暫時的，隨後會再度反彈，他認為考慮到企業獲利仍在飆升，現在還不是減持股票的時機點。

瑞銀 (UBS) 策略師認為，儘管貨幣政策不確定性可能導致市場震盪，但 Fed 縮減購債的行動不太可能扭轉股市的漲勢，並稱勞動力市場疲軟加上通膨預期獲得控制，以及變種病毒的風險，使 2023 年前升息可能性不大。

Opimas 執行長 Octavio Marenzi 認為，市場實際上想要的是一份糟糕的就業報告，雖然聽起來不合理，但市場希望就業疲軟，才能讓 Fed 有理由繼續實施寬鬆貨幣政策。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 稱，非農報告顯示薪資通膨正在回升，肯定顯示通膨持久力更強，且不一定是暫時的，這項好消息為債市帶來痛苦，美元將走強且殖利率將上揚，股市恐因此受到限制。