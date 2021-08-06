從節能到抵稅 拜登新電動車計畫6大重點一次整理

拜登政府周四 (5 日) 修改 2026 年燃油效率標準，讓接下來到 2026 年間的車款減少碳排放，此舉已獲得汽車業支持，承諾 2030 年之前，電動車佔美國總銷量將達到 40% 至少 50%，這項計畫包含節能、抵稅在內共有 6 大要點。

拜登政府周四表示， 2030 年前電動車總銷量將佔 40% 至 50% ，包括電池電動車、燃料電池車，以及油電混合車，並設定新排放標準，規定小型車至少在 2030 年前要符合排放規定，而大型車則提早至 2027 年生效。

汽車製造商通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US)、豐田 (TM-US) 、現代汽車等車廠已表態支持拜登的提高電動車銷量計畫，但拜登新計畫很大程度上取決於未來消費者補貼和基礎設施的進度。拜登還計劃擴大太陽能和風能發電，未來再生能源發電量還將面臨電動車充電需求增加的考驗。

以下是新計畫 6 大要點：

上調燃油效率標準

美國政府官員表示，2026 年拜登新平均燃油效率標準 (CAFE) 將平均為每加侖行駛 52 英里。川普政府去年為了刺激汽車業銷售量，將標準放寬至 2026 年達每加侖 44 英里。

拜登政府新計畫代表 2026 年過後，燃油車必須遵循另一套更嚴格的標準，這可能促使製造商加速退出燃油車市場。

根據消費者報告 (Consumer Reports) 統計，有 94% 的消費者認為購買新車時燃油效率很重要。此外，在汽車進步空間上，消費者普遍認為燃油效率是最大重點，提及的次數是幾乎是價格和可靠性的兩倍，是馬力的三倍。

燃油效率越高越省錢

環境政策組織 Climate Power 表示，更嚴格的 CAFE 標準有望為消費者節省每年 900 美元的加油費用。

大幅減少碳排放量

白宮預估，新 CAFE 標準預計將減少 20 億噸汽車廢氣排放量，並將阻止約 2000 億加侖的汽油消耗量。美國國家環境保護局 (EPA) 的數據顯示，以汽油為動力的汽車和卡車是美國最大的溫室氣體排放單一來源，佔美國總碳排放量的 28%。

電動車的 50% 銷量可行性

據國際能源署 (IEA) 數據，過去三年電動車的銷量占美國總汽車銷量約 2%。愛迪生電力協會 (EEI) 表示，預計 2030 年美國電動車銷量佔比將達 20%，尤其是在政府祭出補貼等促銷活動繼續的情況下。安永則預測，2045 年燃油車佔全球新車銷量將不到 1%。

消費者稅收抵減與基礎建設

拜登先前提出 1740 億美元補助提振電動車產業，計劃其中 1000 億美元用在消費者獎勵。不過參議院兩黨小組的提案將只撥款 75 億美元建置充電站，並未保留消費者獎勵。消費者能得以藉由抵稅的方式，最多能申請 7500 美元。

目前美國有 15 萬座加油站，但電動車充電站僅幾千座。FreeWire 執行長 Arcady Sosinov 表示，充電樁售價約 10 萬美元，若要建置達 5 萬個充電站，可能需要另外 100 億美元。

電動車與燃油車成本差距

消費者報告運輸與能源資深分析師 Chris Harto 表示，與燃油車相比，現階段大多數電動車的價格仍較高，但這種變化正在迅速轉變。例如日產汽車近期降低 2022 Leaf 電動車的價格，使得該款售價與市面上大多數小型車一致。