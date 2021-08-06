技嘉遭駭客攻擊營運未受影響 擬買回3000張庫藏股

技嘉 (2376-TW) 驚傳遭到駭客攻擊，今 (6) 日發布重訊表示，資安團隊已與外部資安公司技術專家合作處理，評估公司生產、銷售、日常營運未受影響，技嘉今也公告將買回 3000 張庫藏股。

技嘉表示，遭受駭客網路攻擊後，已由公司資安團隊、外部資安公司合作，處理少部份伺服器網路攻擊，並將監測到的異常網路狀況，通報相關執法部門、資安單位。

技嘉指出，生產、銷售及日常營運未受影響，且第一時間啟動資安防禦，並進行網路攻擊清查，受影響內部服務均已陸續回復運作，將檢視並強化現有基礎架構，全面提升網路安全等級以保護資料安全及完整性。

因應近年資安事件頻傳，證交所在今年 4 月 27 日要求上市櫃企業遭資安攻擊或發生重大資通安全事件時，需發佈重訊說明，而此次技嘉遭駭，也是證交所新命令下，首家發布相關重訊的上市櫃公司。

另一方面，技嘉也通過買回公司股份，預計買回 3000 張庫藏股，買回期限 8 月 9 日至 10 月 8 日，買回區間為 75-130 元，若公司股價低於所定買回區間價格下限，將繼續執行買回股份，預定買回股份占已發行股份約 0.47%，買回股份所需金額上限為 201.35 億元。

技嘉 7 月營收則為 82.18 億元，月減 10%、年增 1.5%，累計今年前 7 月營收達 683.67 億元，年增 47.9%。