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駭客網攻？Fed、微軟、亞馬遜等全美大規模網站當機

鉅亨網編譯羅昀玫
駭客網攻？Fed、微軟、亞馬遜等全美大規模網站當機。(圖片：AFP)
駭客網攻？Fed、微軟、亞馬遜等全美大規模網站當機。(圖片：AFP)
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駭客美國網路攻擊亞馬遜聯準會官網雲端服務AkamaiFed好市多

台北時間週五 (23 日) 凌晨起，全美眾多網站與服務出現大規模當機，主因是全球最大雲端遞送平台 Akamai 營運的 Edge DNS 服務出現問題，影響範圍有亞馬遜、聯準會、美國銀行、好市多、聯邦快遞等多個網站。

週五 (23 日) 凌晨許，多家主要網站出現大規模當機和下載延遲問題，主要是因為 Akamai 營運的 Edge DNS 服務出現問題。

(圖片：AFP)
全美各地客戶通報 Akamai 營運的 Edge DNS 服務出現問題 (圖片：Downdetector)

根據斷線問題追蹤網站 Downdetector 顯示，聯準會官網、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、甲骨文 (ORCL-US)、聯邦快遞 (FDX-US)、金融服務公司富達 (Fidelity) 和嘉信 (Charles Schwab)、美國銀行 (BAC-US)、Airbnb (ABNB-US)、Discover (DFS-US)、UPS (UPS-US)、家得寶 (HD-US)、好市多 (COST-US)、達美航空 (DAL-US)、Playstation Network 等企業。

(圖片：截圖)
(圖片：STEAM 網站截圖)

Akamai 最早發布的聲明提到：「我們正在積極調查此問題，如有疑問或受此影響，請聯繫 Akamai 支援服務。為節省您寶貴時間，我們將為您提供最新公告，並可能隨時變更、修正和更新。」

約莫 2 小時以後，Akamai 發布最新聲明稱：「我們已解決了這個問題，並且大多數客戶網站應開始恢復正常。」

Akamai 還補充：「網路中斷問題不是源於網路攻擊... 我們將繼續進行監控，以確保完全降低影響。」

(圖片：截圖)
(圖片：聯準會官網截圖)

週四 (22 日) 美股午盤起，Akamai (AKAM) 股價小幅下滑，截稿前，該股票下跌 0.58% 暫報每股 116.94 美元

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