群光Q2每股賺1.87元 上半年4.1元 雙創同期次高

群光 (2385-TW) 今 (6) 日公布財報，受惠電競、商用筆電拉貨強勁，第二季稅後純益 13.23 億元，季減 15.68%、年減 44.62%，每股純益 1.87 元；上半年稅後純益 28.92 億元，年增 19.05%，每股純益 4.1 元，單季、上半年雙雙寫同期次高。

群光也公布 7 月營收 88.95 億元，創同期新高，月增 0.32%、年增 9%；前 7 月營收 593.25 億元，年增 15%，同寫新高。

群光第二季營收 252.93 億元，季增 1%、年增 1%；毛利率 17.4%，季減 0.1 個百分點、年減 3.2 個百分點；營利率 7.3%，季減 0.1 個百分點、年減 1.88 個百分點；稅後純益 13.23 億元，季減 15.68%、年減 44.62%；淨利率 5.2%，年減 0.5 個百分點，每股純益 1.87 元。

群光上半年營收 504.3 億元，年增 17%；毛利率 17.4%，年減 0.72 個百分點；營益率 7.3%，年減 0.98 個百分點；稅後純益 28.92 億元，年增 19.05%；淨利率 5.7%，年增 0.11 個百分點；每股純益 4.1 元。

展望下半年，群光表示，歐美地區將迎來消費旺季，智慧家庭相關產品有望延續第二季成長力道，加上電競 PC 產品需求續強、高單價鍵盤將有新品上市，估推升本季營收季增雙位數，有望創歷史新高。

法人指出，雖然持續受到半導體晶片缺貨影響，但隨著消費性產品出貨暢旺、泰國廠產能加入投產，全年營收有望再寫新高、獲利優於去年。

群光表示，在 AIOT 智慧物聯網趨勢下，影像資料可廣泛應用於各個產業中，將觸角延伸至車用駕駛監測系統 (Driver Monitor System)、商用監控系統、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡等領域，看好影像事業有望成長下一個成長動能。