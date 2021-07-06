電腦周邊需求強 群光6月、Q2、上半年營收創同期新高

群光 (2385-TW) 今 (6) 日表示，受惠電腦周邊需求維持高檔，6 月營收 88.7 億元，月增 5%、年增 11%；第 2 季營收 252.9 億元，季增 1%、年增 1%；上半年營收 504.3 億元，年增 17%，三項指標均創同期新高。

群光指出，半導體晶片持續短缺，影響許多產業生產規劃，但公司與客戶及供應商密切合作、鞏固料源，加上 Chromebook 以及電競、NB 等產品需求持續強勁，推升鍵盤、影像模組以及電源供應器出貨量增加，帶動上半年營收表現亮眼。

群光除了 NB 鍵盤、影像模組及電源供應器等產品，站穩全球市佔第一，也佈局消費性影像產品，其中，智慧家庭影像產品已取得市場領先地位。

法人表示，隨著歐美各國陸續解封，且進入傳統出貨旺季，群光消費性影像產品將同步搶攻解封後的購物商機，出貨量有望逐步成長。

群光今年下半年影像新品齊發，包括智慧家庭影像產品、車用、醫療及企業用等高附加價值的影像產品。群光產能上則有泰國新廠加入，目前泰國廠是影像產品生產重鎮，看好在強勁需求及泰國廠支援下，影像產品將成為下半年的成長主要動能。