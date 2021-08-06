富喬上半年轉盈 每股賺0.42元 Q3展望佳

玻纖業走出景氣谷底，玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 今 (6) 日公告最新財報，上半年轉虧爲盈，稅後純益 1.75 億元，每股純益 0.42 元；富喬董事會今日也通過增設策略長一職，由董事長張元賓出任。

富喬第二季營收 13.79 億元，毛利率 26.79%，季增 11.84 個百分點，也較去年同期負毛利率爲佳，稅後純益 1.69 億元，季增 26.61 倍，較去年同期轉盈，每股純益 0.41 元。

富喬上半年營收 28.57 億元，毛利率 19.26%，也較去年同期負毛利率表現爲佳，稅後純益 1.75 億元，較去年同期轉盈，每股純益爲 0.42 元。

富喬 6 月營收以 4.87 億元創新高，年增 1.34 倍，7 月營收也維持在歷史高檔，在市場車用板細紗、薄布需求走揚趨勢明確下，下半年營收可望逐季走高。

目前兩岸玻纖布廠普遍缺紗，富喬在台灣雲林有兩座玻纖紗窯，產出的玻纖紗 50% 供應自身織布廠使用，另有部分外賣及供應工業級玻纖紗使用，在目前兩岸電子級玻纖紗大幅缺貨下，市場上工業級玻纖紗，因歐美解封帶動的大量裝潢需求出現庫存見底狀況，需求也同步推升價格上升。

富喬目前在台灣斗六及廣東東莞共建置 900 台織布織布機，東莞廠也在擴充織布機數量，今年來營運重點放在東莞織布廠的產能配置，該廠庫存已去化一空，公司目標後續謹慎評估產品組合持續優化，改善獲利。