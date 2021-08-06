全家Q2純益年減逾4成 每股賺1.58元

全家 (5903-TW) 今 (6) 日公告第二季財報，稅後純益 3.53 億元，季增 11%，年減 41.7%，每股純益 1.58 元；上半年稅後純益 6.7 億，年減 24.5%，每股純益 3.01 元。全家表示，上半年營運受疫情影響，下半年業績成長可期。



全家第二季營收 205 億元，季減 1.44%，年減 2.84%，毛利率 36.19%，季增 0.73 個百分點，年減 0.33 個百分點，營益率 2.06%，季增 0.05 個百分點，年減 1.43 個百分點；稅後純益 3.53 億元，季增 11%，年減 41.7%，每股純益 1.58 元。

全家上半年累計營收 413.43 億，年增 1.1％，毛利率 35.82%，年減 0.45 個百分點，營益率 2.03%，年減 0.98 個百分點；稅後純益 6.7 億，年減 24.5%，每股純益 3.01 元。

全家指出，第一季獲利呈現雙位數成長，截至 5 月中全國實施三級警戒前，績效與既定事業計畫相符，不過，第二季後半季，受停課、居家辦公、熟食區停售、座位區關閉、戶外戴口罩禁飲食防疫政策影響下，被迫暫停營業店數最高曾達 89 家。

此外，轉投資中以支援本業為主的全台物流同受影響，全家餐飲中的大戶屋也受疫情衝擊，使上半年整體獲利不盡理想，但隨著國內疫情警戒降級、防疫政策鬆綁，下半年業績動能可期。

全家表示，營運雖受疫情短期因素干擾，重大投資仍依既有計畫穩健進行，上半年展店目標達成，轉投資專營電子支付機構「全盈支付」業務許可也於 6 月獲金管會核准通過，預計第四季開業。

而瞄準冷凍自煮商機，全家也購入新竹土地，以興建第四鮮食廠；且因應長遠展店計畫與電商經濟，北三瑞芳物流中心上半年正式啟用，並持續建設新台中及擴建花蓮物流廠。

