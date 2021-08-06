生技股添新兵 隱形眼鏡廠望隼Q4登興櫃

隱形眼鏡研發製造商望隼科技 (4771-TE) 今 (6) 日宣布，取得股票公開發行核准，啟動資本市場掛牌計畫，預計今年第四季登錄興櫃、明年申請上市櫃。

望隼董事長黃修權曾任惠普集團 (HP Taiwan) 台灣區副總經理、鴻海 (2317-TW) 集團副總經理及群創光電 (3481-TW) 副董事長；總經理石安則曾任群創光電研發總處處長，對於光學設計與製程開發的掌握度極深，共同於 2012 年創立望隼。

望隼創立初期獲得半導體材料通路大廠長華 *(8070-TW) 投資，引進國內設備廠及光學廠等策略合作夥伴，實收資本額為 5 億元；主要業務為替客戶 ODM 代工多種不同含水量與不同鏡片功能之軟式拋棄型隱形眼鏡，同時掌握材料合成、光學精密加工、圖紋設計等核心技術。

望隼以外銷為主，日本與中國營收比重達 86%，其中，以三明治色彩包覆製程，彩色隱形眼鏡色層不掉色，爭取到日本主流客戶量產訂單，後續再與客戶合作取得日本首張抗藍光功能之隱形眼鏡產品許可證，預期未來日本產品出貨量可望持續攀升。

中國市場方面，望隼表示，隨著線上交易量持續成長，整體隱形眼鏡銷售規模快速成長，已於 2015 年在江蘇丹陽成立子公司江蘇視准、2020 年啟動量產，目前為支應客戶訂單快速增長，兩岸設立 14 條生產線，年產能約 3 億片，較去年增加近 50% 產能。

此外，望隼今年下半年將進軍美國市場，推出功能性運動型鏡片，除拓展新市場，也是展現研發專業。

黃修權表示，台灣具有機械、光學產業完整上下游聚落，以及工廠效率化管理，在隱形眼鏡產業發展上擁有優勢，也是佈局日本及中國市場的重要基礎，未來將持續運用內外部資源整合，結合台灣及中國的產能，力求 2021 年營收規模再創佳績。