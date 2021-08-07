欣陸投控上半年稅後純益年增8.19% EPS 0.98元

欣陸投控 (3703-TW) 公告最新財報，上半年三大事業體營收都較去年同期成長，稅後純益 8.03 億元，年增 8.19%，每股純益 0.98 元。

欣陸投控 2021 年第二季營收 55.92 億元，毛利率爲 13.53%，季減 2.11 個百分點，年減 2.09 個百分點，稅後純益 3.22 億元，季減 33.07%，年減 17.04%，每股純益 0.39 元。

欣陸投控 2021 年上半年營收 119.45 億元，毛利率 14.65%，年減 1.57 個百分點，稅後純益 8.03 億元，年增 8.19%，每股純益 0.98 元。

欣陸投控指出，2021 年上半年營收年增 33.6%，三大事業體合併營收均較去年同期成長。不動產開發事業 (大陸建設) 受惠於琢白、宝格等成屋交屋，成長最為突出；環境工程事業 (欣達環工) 也因安平再生水廠新建工程以及銅鑼科學園區污水處理廠之相關水務工程貢獻而顯著成長；營造工程事業 (大陸工程) 成長則主要受惠於 GC01 標桃園捷運綠線和其他民間建築工程專案。

欣陸投控維持業務存量，營造工程事業和不動產開發事業在 2021 年第二季底的業務存量，都較第一季底增加。營造工程事業的工程存量為 670 億元，相當於營造工程事業 2020 年合併營收的 4.8 倍；不動產開發事業的尚未交屋的已售房地銷售合約總價為 167 億元，相當於不動產開發事業 2020 年合併營收的 2.9 倍；環境工程事業的在手合約餘額為 398 億元，相當於環境工程事業 2020 年營收的 12.8 倍。