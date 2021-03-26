欣陸投控旗下大陸建設將持續推台中七期豪宅建案

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設在台中的「宝格」、「丽格」兩豪宅案，去年共賣出 36 戶，成交金額超過 33 億元，拿下台中七期豪宅單一建商去年交易的冠軍，「丽格」代銷業者甲桂林今 (26) 日則指出，總銷 120 億元的「丽格」已售出近 7 成，大陸建設在七期還有還有豪宅案即將推出。

大陸建設台中七期豪宅「丽格」外觀落成後，以琥珀蜂巢格窗與南非礦石的雕塑性量體，成為台中七期 40 米惠中路的新焦點，去年一口氣售出 29 戶，買家包括東森集團等，也為七期豪宅地標再添一筆亮眼成績。同時，大陸建設今年將持續推出台中七期的豪宅案為「惠國 101 地號」518 坪基地上的 27 層豪宅，總銷 60 億元，預計在今年第三季推出。

甲桂林副董事長曹瑞濱指出，在全球資金寬鬆的金融環境之下，2020 年全台的工業地產、商辦、住宅、豪宅案銷售同步走高，是 20 年來前所未見，主要在於中美關稅、技術對抗之下，帶動的台商回流。同時，也帶動台中地區成為電動車、光電、晶片的核心，相對帶動地產的買氣上揚。分析「丽格」的買方有 3 成為台北客，7 成則為台中的在地客。

欣陸投控旗下的大陸建設 2020 年營收為 58.3 億元，稅後純益為 8.86 億元。去年營收主要來自新完工交屋的「丽格」和既有的「琢白」與「宝格」等成屋入帳。指標建案「琢豐」與 2020 年推案預售的「鐫画」、「鐫月」、「鐫豊」以及「和陸寓邸」等案皆在市場奏捷，其中「琢豐」、「鐫画」及「鐫豊」已經完銷。