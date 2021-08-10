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美國務卿：基建法案對與中國競爭至關重要

鉅亨網編譯羅昀玫
美國務卿：基建法案對與中國競爭至關重要。(圖片：AFP)
美國務卿：基建法案對與中國競爭至關重要。(圖片：AFP)
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週一 (9 日) 美國國務卿布林肯稱，美國基礎建設法案對 (美國) 與中國的競爭至關重要。

美國參議院接近通過約 1 兆美元基礎建設法案，美國共和黨參議員 Patrick Toomey 週一表示，已就加密資產稅收修正案達成兩黨協議，將很快提交加密資產稅收修正案，預計參議院將於美東時間週二通過該法案，接著送至眾議院表決。

1 兆美元基礎建設法案包括 5500 億美元的新支出，以及先前批准的 4500 億美元資金，這筆資金預計將用於公路、鐵路、電動汽車充電站、增加稀土礦物產量和水管更換等計畫。

美國國務卿布林肯稱，美國基礎建設法案對美國與中國的競爭至關重要，他將以「國內復興」作為外交政策的關鍵，反映了美國總統拜登所說的「中產階級外交政策」。

(圖片：AFP)
美國國務卿布林肯稱，美國基礎建設法案的通過對美國與中國的競爭至關重要 (圖片：AFP)

世界經濟論壇數據顯示，美國在基礎建設方面排名全球第 13，中國支出是美國的 3 倍，而且在研發方面，中國的投資也更多。

布林肯提到：「中國及俄羅斯政府等國無論在檯面上、檯面下都在爭辯美國正在衰退，所以最好採取專制願景，而不是民主願景來決定人民的命運。」

布林肯稱：「沒有什麼比美國對『國內復興』進行認真投資，更能平息他們似是而非 (美國最好時光已過去) 的言論… 基礎建設法案將在未來幾十年鞏固美國全球競爭力。」

布林肯表示：「美國希望永遠成為代表機會、可能性和成就的地方。現在投資於國內復興意味著美國可以持續成為世界的燈塔。」

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