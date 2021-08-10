不甩Fed官員口頭轉鷹 債市對2023年升息預測不動如山 

儘管美國聯準會 (Fed) 官員近日發表鷹派言論，提到可能比預期早一點收回刺激措施，但債市似乎不完全買單，仍預測最快要到 2023 年才會升息。

根據歐洲美元選擇權行情，交易員押注，Fed 調升 25 個基點 (1 碼) 的時間點最快 2023 年才會到來，認為直到 2023 年和 2024 年才有更積極的升息。

歐洲美元選擇權交易。來源: Bloomberg

摩根士丹利不改對歐洲美元趨於陡峭的押注，看好市場定價若出現更高的升息溢價，將能從中獲益。此一交易整個 7 月因為 Delta 病毒株肆虐而損失慘重。

Fed 官員正在熱烈辯論何時以及如何縮減購債，副主席克拉里達 (Richard Clarida) 上周預測 2023 年開始升息，這番鷹派言論促使歐洲美元期貨的升息時間點預期，從 2023 年 6 月重新回到 2023 年初。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周一加入鷹派陣營，表示 Fed 最快應該明年開始升息。

Fed 內部的政策辯論，使 8 月底在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 的全球央行年會受到格外矚目，市場預期屆時可能出現更多有關縮減購債和升息的線索。

(本文不開放合作夥伴轉載)