在美上市中企又中槍 騰訊遭控侵犯未成年人權益

近期面臨遊戲監管風波的騰訊再傳出麻煩，中國北京檢方周五 (6 日) 公告，騰訊 (TCEHY-US) 的微信產品「青少年模式」不符法令規定，侵犯未成年人合法權益。

中國北京市海淀區人民檢察院周五表示，騰訊微信產品青少年模式不符合中華人民共和國未成年人保護法相關規定，侵犯未成年人合法權益，涉及公共利益。

路透 (Reuters) 引述消息人士報導，中國正準備對騰訊處以巨額罰款，作為對網路巨頭反壟斷打擊的一部分，不過罰款很可能低於對阿里巴巴 27.5 億美元創紀錄罰款。

微信於去年 10 月推出「青年模式」，家長能夠設置視頻號、公眾號、小程式等產品的開放範圍，且支援展示視頻號青少年專屬內容池，限制青少年用戶發起直播以及使用直播打賞，關閉小遊戲、Q 幣充值、信用卡等功能。

自滴滴出行 (DIDI-US) 今年 7 月遭到中國監管當局勒令下架 app 後，許多產業都面臨監管疑雲，其中 BOSS 直聘母公司看準 (BZ-US) 、卡車租賃的滿幫集團 (YMM-US)，以及補教業的高途教育 (GOTU-US)、好未來 (TAL-US) 都出現拋售潮。

監管陰霾本周也進一步燒到遊戲產業，中國官媒新華社本周表示，網路遊戲對中國社會已造成危害，「精神鴉片」、「電子毒品」已成為新代名詞，隨即引發監管遊戲業聯想，導致遊戲中概股重挫。

這使得遊戲巨頭騰訊本周下跌 6%，嗶哩嗶哩 (BILI-US)、網易 (NTES-US) 等遊戲股也都無一倖免，甚至是是中國為主要市場的美國遊戲業者也受到波及，其中藝電 (EA-US)、Take-Two (TTWO-US) 本周都出現 10% 的跌幅。