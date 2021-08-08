元富盃程式交易競賽 各組冠軍勇奪10萬獎金

新光金控旗下元富證券持續推動金融教育，今年與凱衛資訊合作舉辦「元富盃程式交易競賽」，在嚴守各項防疫措施下，決賽於今 (7) 日圓滿落幕，社會組黃靖傑和學生組曾貫岑分別獲冠軍獎金 10 萬元，由元富證券總經理李明輝代表授獎。

李明輝表示，隨著金融科技普及且逐筆撮合交易上路，越來越多投資人投入量化交易來參與資本市場，因此，元富期盼能夠透過此競賽將程式交易推廣予更多投資人。

本次決賽採口頭簡報 6 分鐘和評審問答 6 分鐘，由元富證新金融商品部和期貨自營部團隊擔任評審，參賽者須向評審介紹策略發想、交易邏輯和策略績效，評審從簡報和評審問答的過程中，審視參賽者的交易技巧和風險控管能力，並於現場進行講評和指導建議，前三名者除了可獲得獎金，所有晉級決賽者皆可獲得元富證券優先就業機會，是優秀人才施展長才的舞台。

元富證券不只自行舉辦程式交易競賽，接著將與高雄科技大學 AI 金融科技中心共同主辦「高雄盃程式交易競賽」，初賽繳件截止日期為 10 月 5 日。

「高雄盃程式交易競賽」今年已邁入第四屆，本屆除了原有的大專院校組，增設高中職組和社會組，元富期盼藉此可提升大專院校及高中職學生的學習成效，增強一般民眾的實作能力，並透過與元富合作，獲得更多與證券業交流的機會，減少產學落差，並進一步共同促進程式交易在證券市場的應用。

元富證券深耕金融教育推廣，期盼透過舉辦及贊助程式交易競賽，提供學生和民眾實際與金融業界交流的機會，提升金融科技水準和相關素養，共同掌握未來金融交易發展趨勢，為金融科技注入更多發展能量。