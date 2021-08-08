手握大筆現金 巴菲特反而減少庫藏規模 連3季賣出股票

對如何操作當前的美股，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 似乎陷入困境。

儘管有超過 1440 億美元的資金可供他支配，但這位波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 執行長第 2 季的資本部署卻顯得保守。根據周六 (7 日) 公布的季度財報，他僅實施 60 億美元的波克夏股票庫藏，為 2020 年年中以來最低，他還連續第三季淨賣出股票。

巴菲特近年來一直面臨著一個甜蜜問題：現金太多，機會太少。他一直在努力尋找方法，將這些資金用於回報更高的機會，這使得他將回購自家股票做為選項。

但現在，他更陷入了困境。由於缺乏流動性而已經成為挑戰的波克夏股票在最近幾個月上漲，第 2 季揚升 8.5%，隨著標普 500 指數攀升至新高，更廣泛的股票市場也變得更加昂貴，追漲並不是他所使用的策略。

CFRA Research 分析師 Cathy Seifert 認為，在當前背景下，波克夏回購的金額算是謹慎和適當的。

波克夏在此期間出售 11 億美元的其他股票，按淨額計算，是過去 3 季最低的淨銷售額。根據周六提交的一份監管文件，這些銷售似乎主要來自其商業、工業和其他股票持股的減少。

與此同時，受惠於製造商、服務公司和零售商的收益推動，波克夏第 2 季的利潤增長了約 21% ，至 67 億美元，是自 2009 年中以來的第二高的單季利潤數據。

不過，一些原物料成本上漲也對波克夏旗下部分業務造成衝擊，例如房屋建築業務。它還感受到汽車保險業務 Geico 虧損增加的痛苦。近幾個月來，隨著美國重新開放，汽車重新上路，導致事故增加，Geico 的承保利潤在第二季下滑近 70%。

即將年滿 91 歲的巴菲特，並沒有說明他打算如何動用現金儲備。同時，他也沒有提及任何繼任計畫，之前只是在 5 月份表示 Greg Abel 是接任執行長的第一人選。

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