鴻海法說、三星推新摺疊機、7月出口統計 下周大事預告

鴻海本周將召開法說會，包括下半年展望、缺料影響、新 iPhone 動能、電動車進度、半導體布局皆是外界關注焦點，手機大廠三星周三舉行新品發表會，預期將一口氣推出 2 款新折疊機，財政部周一將公布 7 月出口統計數據，由於電子出口續旺，外界預期將寫下連 13 紅，以下是本周大事預告：

鴻海法說周四召開 市場關注五大議題

組裝代工龍頭鴻海本周四 (12 日) 將召開法說會，市場關注下半年展望、缺料影響、新 iPhone 動能、電動車進度、半導體布局五大議題，其中，對於下半年展望，董事長劉揚偉先前認為，中國鄭州水患對業績影響不大，展望非常樂觀。

此外，鴻海日前才收購旺宏 6 吋廠，將發展第三代半導體碳化矽 (SiC) 元件，預期 2024 年月產能將達 1.5 萬片，主要用於電動車，也成為鴻海跨足半導體的第一步。

三星下半年新品發表會 11 日登場 推 2 款新折疊機

三星 7 月底對外發出下半年新品發表會邀請函，預期將在台灣時間 8 月 11 日舉行 Galaxy Unpacked，以「未來，讓你折服」為題，市場預期，三星擬推出 2 款新折疊機，包括 Galaxy Z Fold 3 與 Galaxy Z Flip 3。

市場看好，Galaxy Z Flip 3 可能推出紫、黑、金及綠色等繽紛色系；Galaxy Z Fold 3 則有機會出現白、綠、黑等三色，並搭配較高階的 S Pen Pro 手寫筆，另外，市場也推測，新品發表會可能推出輕旗艦手機 Galaxy S21 FE，但全球仍受晶片供給吃緊影響，可能僅限美國、歐洲等特定市場開賣。

台灣 7 月出口統計 挑戰連 13 紅

財政部明 (9) 日將發布 7 月進出口統計，隨著歐美地區陸續解封，消費型產品如手機、筆電、平板，甚至是汽車等，買氣持續熱絡，也推升台灣電子出口續旺，財政部預期，7 月出口估達 364-374 億美元，年增約 29-33%，可望寫下連 13 紅，維持高度成長。