〈觀察〉車廠搶鎳鞏固電池料源 不銹鋼價水漲船高

電動車電池高鎳化成趨勢，特斯拉、韓國現代汽車等大廠，也積極朝鎳礦布局，鞏固料源確保電池生產供應穩定，而鎳也是不銹鋼重要生產原料之一，在電池廠推波助瀾，鎳價將易漲難跌，不銹鋼價可望因此水漲船高。

特斯拉 (TSLA-US) 與必和必拓 (BHP) 敲定鎳供應協議，確保電池關鍵原物料未來供應；BHP 將由位於澳洲西澳省的礦區供貨給特斯拉，並讓電池供應鏈能更強化環保訴求的永續程度。

此外，韓國的現代汽車近日也攜手全球第二大電池供應商 LG Energy Solution ，合資 11 億美元在印尼建電池廠，新廠將生產鎳鈷錳鋁 (NCMA) 鋰離子電池，年產能 10GW，能供應逾 15 萬輛 E-GMP 電池動力車 (BEV) 所需。

印尼是全球最大鎳生產國之一，因此，現代汽車及 LG Energy Solution 此舉也被解讀是貼近上游、鞏固料源，確保供應穩定的同時，已能讓電池及 BEV 的價格更有競爭力；而印尼政府也同意提供各種投資獎勵，以支持合資工廠的穩定運作。

據了解，鎳不僅能為電池提供更大的容量，並能降低另一原料鈷的使用量，加上鈷的價格較貴，因此高鎳化也成為電池產業新趨勢，未來對鎳的需求大增下，特斯拉、現代等車廠也為此提前布局。

而對不銹鋼來說，鎳雖然重量占比不到 1 成，但價格成本超過 5 成，隨著電池需求可望為鎳價提供支撐，業者認為，不銹鋼報價將水漲船高，長期將呈現向上的趨勢。

且在環保趨勢下，業者表示，未來將有越來越多的礦商將轉向供應電池鎳，取代傳統的不生鏽鋼客戶，將讓整體產業供給更加趨緊，不銹鋼可望迎來新一波景氣上升循環。