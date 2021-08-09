本週操盤筆記：美7月CPI、3大原油機構展望、蔚來財報

本週重點國際財經大事包括：美國 7 月 CPI 通膨率、三大原油機構展望、蔚來財報，其中市場最為關注美國 7 月 CPI 通膨率。

本週操盤筆記 (0809-0813)

1. 美國 7 月 CPI 通膨率：

週三 (11 日) 美國將公布 7 月份消費者物價指數 (CPI)，市場預期 7 月 CPI 年增率將自 6 月的 5.4% 微幅降至 5.3%，仍落在 2008 年以來的通膨高位。

聯準會 (Fed) 目前仍是強調，當前美國的高通膨環境屬於短期現象，Fed 主席鮑爾認為，隨著美國進入去年下半年的高基期環境，通膨增速就將開始放緩，且近期已看到部分供應鏈緊俏狀況緩解。

2. 三大原油機構展望：

本週原油市場三大機構 OPEC、EIA、IEA 將公布每月原油市場展望報告，市場關注，在當前歐、美國家 Delta 疫情重新升溫的當口，三大原油機構是否將下修全球的原油需求預期。

美國近期新冠肺炎疫情升溫，新增確診 7 天平均數高達約 95000 例，創下近 6 個月新高，白宮首席醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci) 亦警告，美國可能出現更具傳染性的變種病毒，嚴重程度或將超過 Delta。

3. 蔚來財報：

週四 (12 日) 蔚來汽車 (NIO-US) 將公布上季財報，市場普遍預計，蔚來汽車財報將表現亮眼。

但值得注意的是，蔚來汽車公布 7 月交車量數據，對比理想汽車 (LI-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) 分別年增成長 251%、228% 的強勁趨勢，蔚來年增僅達 124.5% 遜色不少，而 7 月份交車量數據並無法反映在週四 (12 日) 將公布的上季財報之內。

4. 多位 Fed 票委發表談話：

本週多位 Fed 票委將發表談話，包括亞特蘭大 Fed 主席波斯提 (Raphael Bostic)、里奇蒙 Fed 主席巴爾金 (Thomas Barkin)、Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 等人。

市場關注，由於美國 7 月非農報告表現亮眼，Fed 票委們是否將向市場傳達出更多的縮減 QE 購債 (Taper) 意願。

上週達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan)、舊金山 Fed 分行主席戴利 (Mary Daly) 曾表示，希望儘快啟動 Taper 計劃，來向市場收緊流動性。