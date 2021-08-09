通用雪佛蘭Bolt電動車再度召回 LG恐須提列上兆韓元準備金

南韓 LG 電子 (066570-KR) 因受到美國通用汽車 (GM-US) 旗下品牌雪佛蘭 (Chevrolet) 的 Bolt 電動車召回問題影響，預料有必要提列 1 兆韓元 (約新台幣 243 億元) 以上的準備金，也勢必會造成營業利益縮水。Bolt 電動車多次發生起火意外，而 LG 是通用汽車的電池供應商。

通用雪佛蘭 Bolt 電動車再度召回 LG 恐須提列上兆韓元準備金 (圖片：AFP)

據南韓《中央日報》9 日報導，美國通用汽車於 6 日當天透過財報說明會表示，2021 年 Q2 純益報 28 億美元，另外該公司為了 Bolt 電動車的召回 (Recall) 問題，也提列了 8 億美元的準備金。而包含 Bolt 電動車召回費用在內的準備金，總額也來到 13 億美元。

對此，美國 CNBC 等媒體也都在報導中提到，他們認為 Bolt 電動車的召回費用，會造成通用汽車的業績滑落。

通用汽車執行長芭拉 (Mary Barra) 在財報說明會後向《彭博社》表示，他們的召回決定是因為把顧客安全列為優先，也因而提列了準備金。她還提到，該公司在 Bolt 電動車所使用的電池上頭，發現 2 種相當罕見的瑕疵。

通用汽車在今 (2021) 年 7 月底的時候，針對 Bolt 電動車發出第 2 回的召回通知。GM 方面表示，他們打算更換有瑕疵的電池模組。而這項消息也引起南韓關注，原因在於 Bolt 電動車所使用的電池是由 LG 供應，該公司必然也需要為此來提列一筆準備金。

供應電池給通用汽車的南韓 LG 化學 (051910-KR) 旗下電池大廠 LG Energy Solution 表示，由於瑕疵是發生在電池模組上頭、並非電池芯，所以與通用汽車方面的談判、是由負責電池模組生產的 LG 電子出面。

LG 電子在今年 7 月底公布了 Q2 財報，該季的營業利益報 1 兆 1127 億韓元 (約新台幣 270 億元)。不過在提列準備金之後，LG 電子的營業利益也勢必縮水。若以通用汽車提列的準備金來作考量，預料 LG 方面也必須提列 1 兆韓元以上的準備金。