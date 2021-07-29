現代汽車偕LG能源赴印尼設廠 強化布局電動車電池供應鏈

現代汽車 (Hyundai Motor) 週四 (29 日) 宣布將與電池供應商 LG 能源 (LG Energy Solution Co.) 合作，斥資 11 億美元在印尼建立電動車電池工廠，積極布局電動車電池供應鏈。

現代汽車透過聲明表示，藉由成立合資企業，有助於強化與 LG 能源間長達 10 多年的戰略合作夥伴關係，新廠將為現代和起亞 (Kia) 旗下電動車款提供優化電池，幫助產出高效率、高性能和具安全性的電動車。

根據合作協議，兩家公司將注資 11 億美元，在雅加達東部的卡拉旺 (Karawang) 建立一座電池工廠，且各持有 50% 股權，目前兩者已和印尼政府簽署諒解備忘錄，印尼政府也同意提供獎勵措施來支持該工廠。

現代汽車表示，印尼建廠計畫將於第 4 季展開，預計 2023 年上半年完成、2024 年上半年啟動量產，全面投入營運後，預計每年的鋰離子電池產能可達 10 GWh，或足夠生產至少 15 萬個電動車電池。

隨著減碳成為全球趨勢，各地汽車製造商積極開發自家的電池供應鏈，以應對不斷增長的電動車需求。今年 4 月，LG 能源才宣布和通用汽車的合資企業 Ultium Cells 共同投入逾 23 億美元，在美國田納西州設立電池廠，也是該公司在美國的第二座電池工廠。