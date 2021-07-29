現代汽車偕LG能源赴印尼設廠 強化布局電動車電池供應鏈
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現代汽車 (Hyundai Motor) 週四 (29 日) 宣布將與電池供應商 LG 能源 (LG Energy Solution Co.) 合作，斥資 11 億美元在印尼建立電動車電池工廠，積極布局電動車電池供應鏈。
現代汽車透過聲明表示，藉由成立合資企業，有助於強化與 LG 能源間長達 10 多年的戰略合作夥伴關係，新廠將為現代和起亞 (Kia) 旗下電動車款提供優化電池，幫助產出高效率、高性能和具安全性的電動車。
根據合作協議，兩家公司將注資 11 億美元，在雅加達東部的卡拉旺 (Karawang) 建立一座電池工廠，且各持有 50% 股權，目前兩者已和印尼政府簽署諒解備忘錄，印尼政府也同意提供獎勵措施來支持該工廠。
現代汽車表示，印尼建廠計畫將於第 4 季展開，預計 2023 年上半年完成、2024 年上半年啟動量產，全面投入營運後，預計每年的鋰離子電池產能可達 10 GWh，或足夠生產至少 15 萬個電動車電池。
隨著減碳成為全球趨勢，各地汽車製造商積極開發自家的電池供應鏈，以應對不斷增長的電動車需求。今年 4 月，LG 能源才宣布和通用汽車的合資企業 Ultium Cells 共同投入逾 23 億美元，在美國田納西州設立電池廠，也是該公司在美國的第二座電池工廠。