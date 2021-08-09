TOYOTA泰國部分產線復工 一座工廠持續停工

據《日本經濟新聞》8 日 (週日) 報導，日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 設在泰國的汽車組裝廠，日前因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而全面停工，由於汽車零組件供應情況改善，部分產線將於 9 日 (週一) 復工，但仍有一座持續停工。

豐田位在泰國汽車生產廠區，9 日有兩座負責商用車組裝工廠恢復生產，另一座負責乘用車生產的汽車組裝廠，仍然維持停工；而關於將來會在何時重啟生產，豐田表示，會另行決定。

豐田今 (2021) 年 7 月 20 日之後就接連停止泰國 3 座汽車組裝廠的生產作業，主因零組件短缺，約有 2 萬輛左右的汽車生產進度受到影響。不過豐田 2021 年在泰國組裝 58 萬輛汽車、年增 31% 的目標不變。

目前東南亞國家，由於最早於印度發現的 Delta 變種病毒株在當地肆虐，對供應鏈造成的影響逐漸擴大。日本豐田、本田 (Honda)(7267-JP) 設在越南的汽車工廠，7 月下旬到 8 月上旬之間臨時停工。另外這兩家公司在日本國內的汽車組裝，也因為來自東南亞的汽車零組件發生短缺，同樣造成部分產線實施臨時停工。