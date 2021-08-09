三星將推低價新款Galaxy Buds 2 挑戰蘋果AirPods 3

根據週一 (9 日) 發布的研究報告顯示，三星電子 (Samsung) 即將推出的新款真無線藍芽耳機 (TWS) 的價格，可能較先前的型號更便宜，主因是該公司期望較由低價吸引消費者，進而擴大在高階可穿戴式設備領域的影響力。

報導指出，三星預計將在本週三舉辦 Galaxy Unpacked 線上發表會，有望推出最新款的真無線藍芽耳機 Galaxy Buds 2，以及新款的可折疊式智慧型手機。

市場研究機構 Counterpoint Research 預期，與三星在 1 月份發布的 Galaxy Buds Pro 耳機相比，預計這新款耳機的價格會更便宜。

Counterpoint Research 的高級分析師 Liz Lee 表示：「我們預計最新的 Galaxy Buds 2 將降價 10% 至 20%，使價格落在 160 美元至 180 美元之間。」

Lee 也表示，如果低價銷售順利，三星在真無線藍芽耳機市場的市占率可能會達到 18% 或是更高，有望藉此創下史上新高。

針對售價 100 美元及以上的高階耳機市場，Lee 表示，三星自 2020 年第三季以來的銷售增長速度持續超越同業。不過，蘋果 (AAPL-US) 最新的 AirPods 3 可能即將在秋季發布，恐為三星帶來巨大挑戰。

「三星確實可能在下半年面臨風險，因為新的 AirPods 3 將是蘋果睽違了 2 年多以來再度發布的新款真無線藍芽耳機，因此會有很多計畫換新的消費者和被壓抑的需求，使得三星面臨挑戰。」Lee 說道。