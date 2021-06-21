蘋果推Beats真無線耳機 匯鑽科兩頭賺吞大單

蘋果 (AAPL-US) 推出 Beats Studio Buds 真無線降噪入耳式耳機，通吃 iPhone 與安卓系統兩大平台，台廠匯鑽科 (8431-TW) 提供充電盒內金屬接頭以及充電線表面處理業務，加上下半年蘋果將推新款產品，匯鑽科 6 月起將提前大啖蘋果商機。

蘋果近日推出 Beats Studio Buds 耳機，價格低於同類型的 AirPods 真無線耳機，充電也採用更普遍的 USB-C 、非蘋果裝置上頭常見的 Lightning 插孔。

業界指出，蘋果的 Beats Studio Buds 耳機產品，匯鑽科取得充電盒內金屬接頭表面處理，以及充電線頭表面處理業務，6 月開始出貨，也就是匯鑽科提前 6 月開始就有蘋果業務營收，接下來蘋果將陸續推出新品，包含新款 Airpods 與 iPhone，匯鑽科也迎來下半年市場旺季。

匯鑽科去年新建泰國廠，獲國際硬碟廠認證出貨，去年 9 月起營收開始走強、站穩 1 億元，今年 1 月營收再以 1.35 億元創歷史新高。

匯鑽科拿下全球最大硬碟讀取臂廠電鍍訂單，客戶涵蓋全球前二大廠，同時，匯鑽科調整營運重心，將原有中國 4 個廠區調整成 2 個廠區，加上泰國廠新建完成並獲大客戶認證，2020 年已扭轉過去 5 年來連續虧損的局面。

同時，匯鑽科在台也計畫跨入電動車零組件產品業務，規劃在台灣桃園建廠。