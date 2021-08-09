電視轉向大尺寸、高解析度 驅動IC業者高毛利率延續至明年

近期隨著電視、Chromebook 出貨量下滑，驅動 IC 產業也出現雜音，不過，法人今 (9) 日出具報告指出，由於驅動 IC 供需仍吃緊，加上電視轉向大尺寸、高解析度，有利驅動 IC 單價維持高檔，相關業者如聯詠 (3034-TW)、頎邦 (6147-TW) 高毛利率將延續至明年。

法人認為，儘管電視與 Chromebook 出貨量下滑，不過，隨著電視尺寸升級，加上 Chromebook 需求轉向商用筆電，將支撐驅動 IC 業者營收持續成長，其中，電視面板方面，由於大尺寸電視需求提升，面板廠願意生產較高解析度的產品，UHD 也成為電視螢幕的解析度主流，並刺激驅動 IC 需求。

根據研調機構預估，UHD 今年在電視的滲透率將達 58%，較去年大增 5 個百分點，FHD、HD 滲透率均雙雙下滑，分別約 17、25%。

筆電方面，法人認為，Chromebook 近期出貨量下降對驅動 IC 業者影響有限， 主要因 Chromebook 需求正轉向商用筆電，商用筆電也擁有較大的面板尺寸與較高解析度，因此看好驅動 IC 業者將受惠面板尺寸升級與解析度提升趨勢。

此外，儘管中國廠商積極發展 OLED DDI，不過，由於中國面板廠成品良率較低、晶圓代工廠 28 奈米產能也不足，因此中國 OLED DDI 業者對台灣驅動 IC 同業影響不大。

以 OLED DDI 而言，法人看好，Samsung 與聯詠 (3034-TW) 的 28 奈米產能布局較積極，其中，聯詠因有聯電 (2303-TW)28 奈米產能支援，展望較佳，預期 OLED DDI 將在第三季進入量產。