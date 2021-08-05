〈聯詠法說〉Q3營收上看388億元續衝高 OLED驅動晶片出貨同創高

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 今 (5) 日召開法說會，展望第三季，總經理王守仁指出，隨著各國擴大接種疫苗、經濟恢復成長，看好第三季旺季備貨力道強勁，全產品線都將保持成長，估營收達 378-388 億元，續寫新高，毛利率高標上看 51%，其中，OLED 面板驅動 IC 產品出貨，也可望創單季新高。

聯詠今日也公布 7 月營收，連四個月站穩百億元之上，單月營收達 124.99 億元，月增 7.94%、年增 85.35%，續創新高，累計今年前 7 月營收 729.76 億元，年增 72.75%。

聯詠預估，第三季以 1 美元對新台幣 28 元計算，估營收可達 378-388 億元，季增 10-13%，年增 71-76%，毛利率 48-51%，營益率 33-36%，雙率都將較去年同期成長 10 個百分點以上，可望續寫新猷，顯示產品組合持續優化。

王守仁表示，整體晶圓供應仍持續緊張，第三季各產品線都可望保持雙位數成長，其中，OLED 面板驅動 IC 已恢復正常出貨，下半年出貨可望優於上半年，第三季出貨更可創下單季新高，主因是中國 OLED 產能逐步開出，廠商對 OLED 顯示器接受度提高。

從各產品線觀察，王守仁分析，電視方面受系統廠往高階產品發展，下半年中小尺寸電視需求放緩，但大尺寸需求仍維持高檔，手機也已看到廠商為下半年新機鋪貨動能，筆電則以 Chromebook 需求最弱，但認為商用需求將接棒，車用市場同樣也有回溫。

另一方面，聯詠近年也持續開發 FTDDI (全屏指紋觸控驅動整合 IC)，雖然模組廠進度較預期慢，但第三季可望進入小量生產，估第四季就可望進入量產階段，也將持續與客戶開發新技術。