防疫品熱銷+拓新門市 杏一7月、前7月營收雙創同期高

連鎖醫材通路杏一 (4175-TW) 今 (9) 日公布營收，受惠防疫產品銷售動能延續，加上新門市陸續貢獻營收，7 月營收 5.25 億元，月減 12%、年增 8.66%；前 7 月營收 37.06 億元，年增 12.2，單月、累計前 7 月營收雙創同期新高。

杏一表示，除了門市快篩試劑等防疫商品熱賣外，電商同樣受惠防疫商品與維他命等保健食品出貨強勁，7 月營收年增 86.12%，其中，布局年輕族群有斬獲，婦幼類商品銷售金額年增 271.31%。

杏一今年已新增 17 間門市，目前兩岸共有 299 間門市及 22 座商場，法人看好，防疫商品需求維持高檔，加上疫情逐步趨緩，有望帶動實體門市營運成長，全年營收、獲利有望創新高。

杏一積極從醫院型門市轉拓展社區型門市，社區型門市營收比重攀升至 18%，副總魏子文指出，新展店的社區型門市透過既有電商會員大數據、促銷推播，增加客戶與門市的黏著度，估單一門市營運約 14 個月開始獲利。

杏一第二季稅後純益 2850 萬元，季增 7.22%、年增 66.47%；上半年稅後純益 5509 萬元，年減 19.89%，每股純益 1.74 元。