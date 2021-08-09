微解封 首購錢進海線造鎮邊玩邊賞屋

有一種心情叫「突然好想去看海啊」！台灣民眾歷經了一段史上頭一遭最漫長的 72 天防疫「宅」生活，在降級微解封的心情下，出遊打卡心情和房市買氣一起微解封，特別在台中不少民眾趁微解封的第一個周末抓住暑假尾巴，往台中港三井 Outlet 跑，暢遊海線之餘，也鎖定最近當紅的 1 字頭「台中港特定區市鎮中心」造鎮案賞屋。

8 月登場的台中海線最大造鎮案「遠雄幸福成」副專沈柏祐指出「疫情前每逢假日在海線地區必定湧現的 IG、臉書拍照打卡人潮，微解封第一個周末就有回流回溫跡象，觀光帶來的人潮與錢潮，疫情後再一次帶動台中港區房市能見度。」七月「遠雄幸福成」接待中心在緊鑼密鼓籌備時就接到大量的詢問電話，個案持續提供線上賞屋導覽，隨著疫情微解封，看屋人潮也紛紛出籠。

沈柏祐分享，「遠雄幸福成」為確保最高賞屋品質和最高安全保護，實施分流分量預約時段導覽介紹，終於可以享受出門度過周末的客戶，還會自行安排海線諸多景點順道來個「微度假」，新婚的年輕族群最愛去「好好聚落」、「沙鹿夢想街」、「美仁里彩繪村」、「清水國小宿舍群」等新潮文創景點拍網美打卡照，當然也不會錯過國際知名的「高美濕地」美景；有長輩一起來看屋的客戶，更不會漏掉參拜「大甲鎮瀾宮」，和去「梧棲漁港」外帶最鮮美的漁貨。

台中清水眷村文化園區，疫情降級首個周末迎來觀光人潮。(圖: 業者提供)

台灣西部濱海沿線風光十分迷人，自台 61 線西濱快速公路通車，打通海線觀光新廊帶，從三井 Outlet、梧棲漁港、海洋生態館、兒童電力博物館、高美濕地、媽祖園區、大安 濱海樂園等景點陸續完工，這條海洋公路將沿線美景串接起來, 往返購物、消費、觀光、休憩更加便捷，讓民眾輕鬆體驗台中港灣區藍帶景點。

近年台中港特區「市鎮中心」，佔地百餘公頃大規模商業區，吸引近 20 家開發商聯手打造商業、休憩、娛樂、消費活動空間，以三峽、林口、中和左岸打響「台灣造鎮第一品牌」的遠雄，也拿下 1.9 萬坪土地推出「遠雄之星」系列案，最新開盤的「遠雄幸福成」除「1 字頭單價、低總價、高 CP 值」訴求外，更擁有造鎮案中最高 28 層規劃、全案 8 棟超豐富公設大型社區，以及面文化廣場與頂魚寮雙公園萬坪綠地等 3 大亮點，是全海線首件擁有國際度假飯店規格的住宅大樓案，未來與台中港三井海景 OUTLET PARK 連結，將形成首屈一指的國際港灣生活圈。