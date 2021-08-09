北士科三案招商 盼引資壽險、科技、生技業

台北市政府今年最大招商案「北投士林科技園區」三件市有土地設定地上權案，重新對外公告招標，總開發金額估逾 300 億元，產業局今 (9) 日舉行視訊說明會，廣邀金融壽險、不動產開發、科技業、生技產業及建築業等各產業界人士參與。

產業局長林崇傑表示，北士科園區周邊擁有全台灣最密集的醫療產學資源，並有資通訊大廠總部設立，因此以「智慧跨域園區」作為發展定位，引入資通訊、生技及新興科技等高端技術相關產業。

北士科園區總面積達 8.38 公頃，開發總金額高達 300 億元，由於廠商反映，基地面積過大、單一廠商投資金額過高，因此，之前已經流標兩次。

林崇傑指出，本次招商標的位屬園區內的科技產業專用區，為北投區軟橋段 88、91、93 地號市有土地 (T16、T17、T18 街廓)，希望透過三處市有土地設定地上權方式開發，引進民間資金與資源投入，作為北士科園區產業示範基地，吸引旗艦企業進駐。

北投區軟橋段 88、91、93 地號等三案市有土地設定地上權案已於今年 7 月 30 日公告招商，為吸引更多投資人參與開發，本次採 3 塊基地個別招商，公告期間為 2 個月，投標截止日為 9 月 30 日。