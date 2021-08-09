〈房產〉台中大型商業、工業土地交易市場熱 10月兩大標案登場

台中大型商業、工業區 10 月將有兩大標案登場，其中工業區內逾 1500 坪工業用地將在 10 月 19 日標售，商仲戴德梁行受託辦理公開標售台中七期 2895 坪的商用角地 (容積率 650%)，預計 10 月 6 日進行開標作業，底價每坪 260 萬元，即以 77.61 億元爲底價。

商仲戴德梁行指出，此次標售的台中七期土地，為絕版地王級的珍貴地塊，基地東北側臨 30 米市政北一路，臨路面寬達 148 米，西北側臨 20 米惠來路，臨路面寬約 64 米，基地方正壯闊，且位於臺中最繁榮的中心商業區。

台中目前已成為全台人口第二大都市，吸引大量資金投資置產，依據經濟部投資台灣事務所及臺中市經發局統計數據指出，近兩年臺中產業投資家數及金額，已是全台第一。商用不動產交易市場更是熱絡，今年 4 月臺中市政府地政局辦理水湳經貿園區及高速鐵路臺中車站土地標售，共 11 筆土地成功標售，面積共 5.51 公頃，總金額達 206.69 億元，溢價率 156.43%。

今年前 5 月，全台辦公服務類建築物建照核發總樓地板面積計約 16.7 萬坪，台中市以 3.6 萬坪拿下冠軍、年增率更逾 2 倍以上。加上漢神洲際娛樂商城、三井 Outlet 臺中港擴展二期、三井東區 lalaport 等商場興建計劃及高鐵臺中站「超級娛樂購物城」開發案，吸引新光人壽及廣三 SOGO 兩大百貨集團競逐搶標，最終由廣三 SOGO 拿下最優申請人，更為台中的商用不動產，增添大量動能。

台中七期重劃區，自從台中新市政中心進駐及多項大型公共建設陸續完工後，目前已經是中台灣最重要的金融商業重鎮，這裡除了具有全台營業額最高的百貨商場、成熟的豪宅市場，大型企業及各家金融壽險開始在七期重劃區佈局購地興建全棟總部，商辦市場熱度持續攀升，包含已落成的中信金控旗艦總行臺中金融大樓、聯聚建設打造豪辦聯聚中庸，每坪售價直逼 7 字頭，以及興建中的網銀國際、臺中商銀、新力旺國際控股集團大樓，將於 2-3 年內陸續落成，未來臺中市中心的天際線將擁有嶄新面貌。