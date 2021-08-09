〈每周CFTC報告〉投機者加碼押注美元上揚 續減歐元多頭

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機者繼續看好美元，押注美元指數淨多單再升逾 2300 口，至接近 1.9 萬口。相較之下，歐元多頭仍遭減持，但數量銳減，澳幣淨空單仍在上升，已突破 4 萬口。黃金、白銀出現不同方向押注，投機者減碼黃金多頭，增加看漲白銀籌碼。

美元與外匯

截至 8 月 3 日當周，投機者持有的美元指數淨多單增加 2340 口，至 18881 口。

就業數據發布前，美元仍受到青睞。Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 上周發表聲明，暗示升息條件最早可能在 2022 年末達標，也帶來美元走強預期。

其他貨幣部分，歐元淨多頭持續遭機構減持，但數量已大為減少。英鎊則重新獲得支持，淨空單減少 5598 口，剩餘 86 口。紐元押注出現情緒變動，多單大減之後，轉為空頭占優。

(圖表取自 actionforex.com)

具體為：

歐元淨多單減少 119 口，至 38007 口；

英鎊淨空單減少 5598 口，至 86 口；

日圓淨空單減少 4744 口，至 55190 口；

瑞士法郎淨多單減少 946 口，至 7543 口；

加元淨多單增加 2086 口，至 7460 口；

澳幣淨空單增加 1936 口，至 41283 口；

紐元淨多單減少 1746 口，轉為淨空單 325 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單減少 3053 口，至 196335 口。

白銀淨多單增加 4922 口，至 36139 口。

WTI 原油期貨淨多單減少 19237 口，至 430527 口。

(圖表取自 actionforex.com)

在聯準會將削減購債的預期下，黃金的多單減少，但與此相較，白銀卻出現淨多單增加，投資情緒本周在兩大貴金屬上的押注相反。

油價近期走弱的情況下，大型投機者的多頭押注逐漸減少，淨多單本周再減近 2 萬口，至略高於 43 萬口。