〈每周CFTC報告〉投機者加碼押注美元上揚 續減歐元多頭
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本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機者繼續看好美元，押注美元指數淨多單再升逾 2300 口，至接近 1.9 萬口。相較之下，歐元多頭仍遭減持，但數量銳減，澳幣淨空單仍在上升，已突破 4 萬口。黃金、白銀出現不同方向押注，投機者減碼黃金多頭，增加看漲白銀籌碼。
美元與外匯
截至 8 月 3 日當周，投機者持有的美元指數淨多單增加 2340 口，至 18881 口。
就業數據發布前，美元仍受到青睞。Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 上周發表聲明，暗示升息條件最早可能在 2022 年末達標，也帶來美元走強預期。
其他貨幣部分，歐元淨多頭持續遭機構減持，但數量已大為減少。英鎊則重新獲得支持，淨空單減少 5598 口，剩餘 86 口。紐元押注出現情緒變動，多單大減之後，轉為空頭占優。
具體為：
- 歐元淨多單減少 119 口，至 38007 口；
- 英鎊淨空單減少 5598 口，至 86 口；
- 日圓淨空單減少 4744 口，至 55190 口；
- 瑞士法郎淨多單減少 946 口，至 7543 口；
- 加元淨多單增加 2086 口，至 7460 口；
- 澳幣淨空單增加 1936 口，至 41283 口；
- 紐元淨多單減少 1746 口，轉為淨空單 325 口。
黃金、白銀及原油
黃金淨多單減少 3053 口，至 196335 口。
白銀淨多單增加 4922 口，至 36139 口。
WTI 原油期貨淨多單減少 19237 口，至 430527 口。
在聯準會將削減購債的預期下，黃金的多單減少，但與此相較，白銀卻出現淨多單增加，投資情緒本周在兩大貴金屬上的押注相反。
油價近期走弱的情況下，大型投機者的多頭押注逐漸減少，淨多單本周再減近 2 萬口，至略高於 43 萬口。