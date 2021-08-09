〈台幣〉亞幣齊跌 匯價有撐貶幅收斂 終場收27.826元

台北股匯今 (9) 日同步下挫，由於美國非農就業數據優於預期，推升美元走勢，新台幣跟隨亞幣走貶，一度下探 27.871 元，不過，台幣貶值力道有限，午盤過後貶幅逐漸收斂，收在 27.826 元，貶 1.3 分。

台股早盤遇亂流，一度下跌逾 170 點，電子股壓盤，資金轉進鋼鐵等傳產股，在台積電帶動下，指數急拉尾盤，跌點收斂至 41 點，收在 17485 點，外資賣超 73 億元，為連 2 賣，三大法人合計賣超 99 億元。

新台幣兌美元今天早盤走弱，最低來到 27.871 元，貶值 5.8 分，但外資有買有賣，台幣貶值幅度有限，終場跌勢收斂，收在 27.826 元，小貶 1.3 分，台北外匯市場成交值 7.6 億美元。

美國 7 月非農就業新增逾 94 萬人，創近 1 年新高，失業率降至 5.4%，為去年疫情爆發以來新低，雙雙優於市場預期，帶動美元強勢走升。近來為股利發放旺季，後續台幣匯價走勢，要觀察外資領到股息後，是否進一步匯出。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數周一上漲 0.49%，歐元貶值 0.56%，亞幣也普遍走貶，日圓重貶 0.43%，新加坡幣貶 0.38%，韓元貶 0.19%，人民幣貶 0.11%，新台幣小貶 0.05%，表現相對有撐。