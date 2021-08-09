全台維持二級警戒至8/23 游泳池、超商熟食有條件開放

國內本土新冠疫情持續減緩，為了維護社區安全，指揮中心今 (9) 日宣布，8 月 10 日至 8 月 23 日維持二級警戒標準，不過，游泳池、社區大學、親子館等場所可有條件開放，超商經工作人員服務可販售茶葉蛋、關東煮等熱食。

國內今天新增 4 例本土病例及 4 例境外移入；另增加 4 例死亡。指揮官陳時中表示，考量國內疫情趨於穩定，並參酌其他國家防疫措施調整經驗，與相關單位溝通討論及評估後，決議明起至 8 月 23 日，維持疫情警戒第二級不變，請民眾持續配合防疫措施。

陳時中說明通案性原則，除飲食外，民眾外出全程佩戴口罩；維持實聯制、保持社交安全距離；集會活動室內上限 50 人、室外 100 人，若超額須提防疫計畫；餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

此外，超商有條件開放熱食，在工作人員服務下，將可恢復販售茶葉蛋、關東煮等。社區大學、樂齡學習中心、社區照顧關懷據點、親子館、桌遊場所 (限一般零售交易)、游泳池、職業訓練等，在符合主管機關防疫管理也可開放。

指揮中心表示，歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店 (廊)、錄影節目帶播映場所 (MTV)、視聽歌唱場所 (KTV)、理容院 (觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場及 Ｋ書中心等，因防疫考量仍須關閉。

指揮中心強調，目前國內疫情已在可控範圍，為兼顧防疫與民眾的生活品質，未來將持續觀察疫情態勢，循序漸進，適度放寬管制措施；面對病毒變異株的威脅，將持續強化邊境監測及防疫作為，阻絕病毒於境外；同時積極提升疫苗涵蓋率，讓民眾獲得保護力。