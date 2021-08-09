菅義偉：日本新冠疫苗接種逾1億次 呼籲民眾避免返鄉旅行

日本首相菅義偉週一 (9 日) 在日本長崎的記者會上表示，日本國內的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗接種在截至當天已正式超過 1 億次。他也疾呼要儘早推動第 2 劑的新冠疫苗接種，並表示盂蘭盆節連休即將到來，防疫措施正面臨著關鍵時刻，呼籲民眾應避免不必要的外出，也盡量不要返鄉或旅行。

菅義偉 9 日當天到長崎市，參加了長崎原子彈爆炸罹難者的祈禱和平紀念儀式。他在儀式結束後的記者會上，發表了上述言論。

菅義偉也在當天記者會上提到，日本 65 歲以上民眾已有超過 8 成比例接受過第 2 劑的新冠疫苗接種。也拿東京作為例子，提到高齡族群在單日新增確診當中的比例，已從 4 月時的 20~30%、降到目前的 2~3%，效果明顯。

他還提到東京的單日新增確診當中，大約 7 成比例都是 30 多歲以下族群，認為應該針對年輕人來加強防疫對策。並表示會利用推特等手段，由專家們將重要訊息以淺顯易懂的方式來向民眾傳達。

此外，菅義偉也談到最早於印度發現、具有強大傳染力的 Delta 變種病毒株，正造成日本全國出現前所未見的疫情惡化。有發現年輕人將新冠肺炎帶到家中的情形，還有年輕人在感染之後、發生嚴重症狀的風險增加。為防止疫情擴大，期盼大家務必合作。